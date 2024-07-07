https://sarabic.ae/20240707/نتنياهو-يعقد-جلسة-تشاورية-مع-فريق-التفاوض-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-تمهيدا-لإرسال-وفدين-إلى-مصر-وقطر-1090569061.html
نتنياهو يعقد جلسة تشاورية مع فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى تمهيدا لإرسال وفدين إلى مصر وقطر
نتنياهو يعقد جلسة تشاورية مع فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى تمهيدا لإرسال وفدين إلى مصر وقطر
سبوتنيك عربي
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة تشاورية مع فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" تمهيدا لإرسال وفدين إلى مصر وقطر. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T14:09+0000
2024-07-07T14:09+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن نتنياهو سيعقد جلسة تشاورية خلال ساعات مع طاقم التفاوض الخاص بإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الهدف الأساسي من عقد نتنياهو لجلسة التشاور هو التمهيد لإرسال وفود التفاوض الإسرائيلية إلى قطر ومصر في الأيام المقبلة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بخروج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أماكن مختلفة من البلاد للتعبير عن احتجاجهم على عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى الآن، موضحةً أن المظاهرة الرئيسية خرجت في مدينة تل أبيب، وحملت شعارات مختلفة منها "الدماء على الأيدي لحكومة اليمين".وخرجت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص، بالتوازي مع تنظيم مسيرات كبيرة أخرى في مدن القدس وحيفا وقيسارية، والأخيرة أمام مقر الإقامة الخاص لبنيامين نتنياهو.وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
نتنياهو يعقد جلسة تشاورية مع فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى تمهيدا لإرسال وفدين إلى مصر وقطر
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة تشاورية مع فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" تمهيدا لإرسال وفدين إلى مصر وقطر.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن نتنياهو سيعقد جلسة تشاورية خلال ساعات مع طاقم التفاوض الخاص بإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الهدف الأساسي من عقد نتنياهو لجلسة التشاور هو التمهيد لإرسال وفود التفاوض الإسرائيلية إلى قطر ومصر في الأيام المقبلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بخروج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أماكن مختلفة من البلاد للتعبير عن احتجاجهم على عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى الآن، موضحةً أن المظاهرة الرئيسية خرجت في مدينة تل أبيب،
وحملت شعارات مختلفة منها "الدماء على الأيدي لحكومة اليمين".
وخرجت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص، بالتوازي مع تنظيم مسيرات كبيرة أخرى في مدن القدس وحيفا وقيسارية، والأخيرة أمام مقر الإقامة الخاص لبنيامين نتنياهو
.
وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار
في قطاع غزة.
ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.