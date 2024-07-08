https://sarabic.ae/20240708/مقتل-عقيد-من-قوات-الحدود-العراقية-1090583830.html

مقتل عقيد من قوات الحدود العراقية

مقتل عقيد من قوات الحدود العراقية

سبوتنيك عربي

قُتل ضابط عراقي برتبة عقيد من قوات الحدود أثناء تأدية واجبه، مساء الأحد، على يد عصابات وصفت بالإجرامية. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T07:38+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة قوات الحدود نعيها للعقيد علي حميد عبد الدبي، مقدّم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة، الذي لقي مصرعه "إثر اغتيال غادر نفذته عصابات إجرامية".وأضافت قيادة قوات الحدود العراقية، في بيان لها، أن الدبي قتل في أثناء "تأديته لواجبه المقدس في حماية حدود العراق من التسلل والتهريب".وأكد البيان أن "الشهيد ساهم مع إخوانه من أبطال قيادة قوات الحدود في العمل على التصدي لكافة حالات التسلل والتهريب ومنع إدخال المخدرات الى البلاد ضمن قاطع مسؤوليتهم".وفي وقت سابق، اتفقت إيران والعراق، أمس الأحد، على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين البلدين في مدينتي بانه وسقز في محافظة كردستان الإيرانية.ونقل موقع "السومرية" عن ممثل أهالي مدينة "سقز" العضو في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، أنه التقى بقائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"، وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.وأكد بيغلري أن إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، مشيرًا إلى أنه "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافقت على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، يوم السبت الماضي، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.

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