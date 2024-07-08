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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مقتل عقيد من قوات الحدود العراقية
مقتل عقيد من قوات الحدود العراقية
سبوتنيك عربي
قُتل ضابط عراقي برتبة عقيد من قوات الحدود أثناء تأدية واجبه، مساء الأحد، على يد عصابات وصفت بالإجرامية. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T07:38+0000
2024-07-08T07:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة قوات الحدود نعيها للعقيد علي حميد عبد الدبي، مقدّم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة، الذي لقي مصرعه "إثر اغتيال غادر نفذته عصابات إجرامية".وأضافت قيادة قوات الحدود العراقية، في بيان لها، أن الدبي قتل في أثناء "تأديته لواجبه المقدس في حماية حدود العراق من التسلل والتهريب".وأكد البيان أن "الشهيد ساهم مع إخوانه من أبطال قيادة قوات الحدود في العمل على التصدي لكافة حالات التسلل والتهريب ومنع إدخال المخدرات الى البلاد ضمن قاطع مسؤوليتهم".وفي وقت سابق، اتفقت إيران والعراق، أمس الأحد، على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين البلدين في مدينتي بانه وسقز في محافظة كردستان الإيرانية.ونقل موقع "السومرية" عن ممثل أهالي مدينة "سقز" العضو في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، أنه التقى بقائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"، وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.وأكد بيغلري أن إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، مشيرًا إلى أنه "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافقت على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، يوم السبت الماضي، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.
https://sarabic.ae/20240707/العراق-يستأنف-تسيير-رحلات-جوية-مباشرة-مع-الصين-بعد-توقف-لسنوات-1090561781.html
https://sarabic.ae/20240703/العراق-يعلن-خلو-محافظة-ذي-قار-من-التلوث-الإشعاعي-1090420948.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

مقتل عقيد من قوات الحدود العراقية

07:38 GMT 08.07.2024
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Photo / Iraqi Security Cell
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قُتل ضابط عراقي برتبة عقيد من قوات الحدود أثناء تأدية واجبه، مساء الأحد، على يد عصابات وصفت بالإجرامية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة قوات الحدود نعيها للعقيد علي حميد عبد الدبي، مقدّم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة، الذي لقي مصرعه "إثر اغتيال غادر نفذته عصابات إجرامية".
وأضافت قيادة قوات الحدود العراقية، في بيان لها، أن الدبي قتل في أثناء "تأديته لواجبه المقدس في حماية حدود العراق من التسلل والتهريب".
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أمس, 08:42 GMT
وأكد البيان أن "الشهيد ساهم مع إخوانه من أبطال قيادة قوات الحدود في العمل على التصدي لكافة حالات التسلل والتهريب ومنع إدخال المخدرات الى البلاد ضمن قاطع مسؤوليتهم".
وفي وقت سابق، اتفقت إيران والعراق، أمس الأحد، على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين البلدين في مدينتي بانه وسقز في محافظة كردستان الإيرانية.
ونقل موقع "السومرية" عن ممثل أهالي مدينة "سقز" العضو في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، أنه التقى بقائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"، وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.
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3 يوليو, 14:25 GMT
وأكد بيغلري أن إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، مشيرًا إلى أنه "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافقت على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، يوم السبت الماضي، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.
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