https://sarabic.ae/20240708/وكالة-تكشف-عن-خطة-لتشكيل-عشرات-الوحدات-العسكرية-في-الناتو-لمواجهة-روسيا-1090585335.html
وكالة تكشف عن خطة لتشكيل عشرات الوحدات العسكرية في "الناتو" لمواجهة روسيا
وكالة تكشف عن خطة لتشكيل عشرات الوحدات العسكرية في "الناتو" لمواجهة روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، عن بعض المقررات التي قد تتخذها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة المقرر عقدها في واشنطن. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T08:44+0000
2024-07-08T08:44+0000
2024-07-08T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت الوكالة الغربية نقلا عن مصادر خاصة أنه سيُطلب من قادة الناتو إنشاء ما يصل إلى 50 وحدة أو لواء جديدًا من أجل مواجهة التهديدات و"الحماية المفترضة من الخطورة الروسية".وأوضحت وكالة "رويترز" أن قادة الناتو سيتلقون معلومات محدثة حول خطط الكتلة في قمة الحلف المقبلة في واشنطن، مضيفة أن "الناتو سيحتاج إلى ما بين 35 و50 لواء إضافيا لتنفيذ الخطط الجديدة بشكل كامل للدفاع ضد أي هجوم روسي".وتابعت الوكالة في تقريرها أن الوحدة العسكرية ستتألف من 3-7 آلاف عسكري. بالإضافة إلى ذلك، ستكون ألمانيا بحاجة إلى مضاعفة قدراتها في الدفاع الجوي أربع مرات كجزء من الخطط الدفاعية الجديدة للحلف.خبير بريطاني: موقف أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا "مهم للغاية"وفي السياق نفسه، قال مسؤول في الناتو للوكالة إن الخبراء الاستراتيجيين العسكريين في الحلف حددوا "المتطلبات التفصيلية للقوات والأسلحة اللازمة للدفاع عن الحلف"، مضيفا أن “الدفاع الجوي والصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والخدمات اللوجستية والقوات البرية الكبيرة القادرة على نقل القوات هي من بين أهم أولويات".
https://sarabic.ae/20240707/إعلام-الناتو-لم-يقرر-بعد-كيفية-وعد-كييف-بعضوية-الحلف-1090566338.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
وكالة تكشف عن خطة لتشكيل عشرات الوحدات العسكرية في "الناتو" لمواجهة روسيا
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، عن بعض المقررات التي قد تتخذها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة المقرر عقدها في واشنطن.
وذكرت الوكالة الغربية نقلا عن مصادر خاصة أنه سيُطلب من قادة الناتو إنشاء ما يصل إلى 50 وحدة أو لواء جديدًا من أجل مواجهة التهديدات و"الحماية المفترضة من الخطورة الروسية".
وأوضحت وكالة "رويترز" أن قادة الناتو سيتلقون معلومات محدثة حول خطط الكتلة في قمة الحلف المقبلة في واشنطن، مضيفة أن "الناتو سيحتاج إلى ما بين 35 و50 لواء إضافيا لتنفيذ الخطط الجديدة بشكل كامل للدفاع ضد أي هجوم روسي".
وتابعت الوكالة في تقريرها أن الوحدة العسكرية ستتألف من 3-7 آلاف عسكري. بالإضافة إلى ذلك، ستكون ألمانيا بحاجة إلى مضاعفة قدراتها في الدفاع الجوي أربع مرات كجزء من الخطط الدفاعية الجديدة للحلف.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول في الناتو للوكالة إن الخبراء الاستراتيجيين العسكريين في الحلف حددوا "المتطلبات التفصيلية للقوات والأسلحة اللازمة للدفاع عن الحلف"، مضيفا أن “الدفاع الجوي والصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والخدمات اللوجستية والقوات البرية الكبيرة القادرة على نقل القوات هي من بين أهم أولويات".