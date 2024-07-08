https://sarabic.ae/20240708/-الداخلية-الفرنسية-تحالف-اليسار-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-بحصوله-على-182-مقعدا-1090581008.html
الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
سبوتنيك عربي
فاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T02:00+0000
2024-07-08T02:00+0000
2024-07-08T02:43+0000
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090495654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8764d9de099f9910541fa8cb8ddea884.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدًا في البرلمان.ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدًا.أما باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت في المجموع على 39 مقعدًا.
https://sarabic.ae/20240707/مرشح-حزب-التجمع-الوطني-الفرنسي-موقف-ماكرون-من-أوكرانيا-قد-تكون-له-عواقب-مأساوية-1090578604.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090495654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_510d2e917c0a4fdbcf0b198b32d4c25b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
02:00 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 02:43 GMT 08.07.2024)
فاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني
الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدًا في البرلمان.
ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدًا.
أما باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت في المجموع على 39 مقعدًا.