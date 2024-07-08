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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
سبوتنيك عربي
فاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T02:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدًا في البرلمان.ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدًا.أما باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت في المجموع على 39 مقعدًا.
https://sarabic.ae/20240707/مرشح-حزب-التجمع-الوطني-الفرنسي-موقف-ماكرون-من-أوكرانيا-قد-تكون-له-عواقب-مأساوية-1090578604.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا

02:00 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 02:43 GMT 08.07.2024)
© AFP 2023 / Francois Lo Prestiالانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا
الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / Francois Lo Presti
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فاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدًا في البرلمان.
ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدًا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
مرشح حزب "التجمع الوطني" الفرنسي: موقف ماكرون من أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية
أمس, 18:31 GMT
أما باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت في المجموع على 39 مقعدًا.
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