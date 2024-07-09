https://sarabic.ae/20240709/إسقاط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1090607011.html
إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج الروسية
إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T00:01+0000
2024-07-09T00:01+0000
2024-07-09T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف عبر "تلغرام"، "اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة".وتابع أن "خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة في المقاطعة لا يزال قائمًا".هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240708/إسقاط-عدة-أهداف-جوية-لدى-اقترابها-من-بيلغورود-مما-أدى-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-1090606727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف عبر "تلغرام"، "اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة".
وأضاف الحاكم، "بحسب المعلومات الأولية لم تقع خسائر في الأرواح أو أضرار".
وتابع أن "خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة في المقاطعة لا يزال قائمًا".
هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.