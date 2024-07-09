https://sarabic.ae/20240709/إسقاط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1090607011.html

إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج الروسية

إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T00:01+0000

2024-07-09T00:01+0000

2024-07-09T00:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

طائرة مسيرة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف عبر "تلغرام"، "اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة".وتابع أن "خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة في المقاطعة لا يزال قائمًا".هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240708/إسقاط-عدة-أهداف-جوية-لدى-اقترابها-من-بيلغورود-مما-أدى-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-1090606727.html

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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا