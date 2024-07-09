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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/إصابة-3-مدنيين-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-لدونيتسك-بـ-65-مقذوفا-خلال-اليوم-الماضي-1090607439.html
إصابة 3 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال اليوم الماضي
إصابة 3 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفا من عيارات مختلفة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T00:41+0000
2024-07-09T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
قصف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 65 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240708/إسقاط-عدة-أهداف-جوية-لدى-اقترابها-من-بيلغورود-مما-أدى-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-1090606727.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف

إصابة 3 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال اليوم الماضي

00:41 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 65 مقذوفا مختلفة العيارات.
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين
أمس, 22:24 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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