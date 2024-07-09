https://sarabic.ae/20240709/إصابة-3-مدنيين-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-لدونيتسك-بـ-65-مقذوفا-خلال-اليوم-الماضي-1090607439.html
إصابة 3 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال اليوم الماضي
إصابة 3 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفا من عيارات مختلفة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T00:41+0000
2024-07-09T00:41+0000
2024-07-09T00:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 65 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240708/إسقاط-عدة-أهداف-جوية-لدى-اقترابها-من-بيلغورود-مما-أدى-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-1090606727.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف
إصابة 3 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال اليوم الماضي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف
من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 65 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.