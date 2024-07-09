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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لا يزال واثقا تماما في الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغم التقارير... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T19:50+0000
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وقال خلال مؤتمر صحفي تعليقا على التقارير المتعلقة بصحة بايدن: "الوزير لديه ثقة كاملة بالرئيس".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الدولة، فإن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة، وبعد مناظرته "الكارثية" مع ترامب، أصبح الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.وبحسب مصادر الصحيفة التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإنه بدا "مرتبكاً أو خاملاً أو فاقداً لخيط الحديث"، وعلاوة على ذلك، من الصعب التنبؤ بمثل هذه المواقف غير السارة، ولكن احتمال حدوثها يكون أعلى عند التحدث أمام جمهور كبير أو عند الشعور بالتعب.
https://sarabic.ae/20240709/سيناتور-ديمقراطي-بارز-في-الكونغرس-يدعو-بايدن-للانسحاب-من-السباق-الرئاسي-1090607996.html
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البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية

19:50 GMT 09.07.2024
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لا يزال واثقا تماما في الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغم التقارير عن مشاكل صحية يعاني منها رئيس الدولة.
وقال خلال مؤتمر صحفي تعليقا على التقارير المتعلقة بصحة بايدن: "الوزير لديه ثقة كاملة بالرئيس".
وأضاف رايدر أن الوزير لم يشك أبدًا في أن أيًا من قرارات بايدن كقائد أعلى للقوات المسلحة ربما تأثرت بتدهور صحته.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
02:30 GMT
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الدولة، فإن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة، وبعد مناظرته "الكارثية" مع ترامب، أصبح الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.
وبحسب مصادر الصحيفة التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإنه بدا "مرتبكاً أو خاملاً أو فاقداً لخيط الحديث"، وعلاوة على ذلك، من الصعب التنبؤ بمثل هذه المواقف غير السارة، ولكن احتمال حدوثها يكون أعلى عند التحدث أمام جمهور كبير أو عند الشعور بالتعب.
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