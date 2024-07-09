https://sarabic.ae/20240709/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-يزال-يثق-تماما-في-بايدن-رغم-التقارير-عن-مشاكله-الصحية-1090644676.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لا يزال واثقا تماما في الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغم التقارير... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال خلال مؤتمر صحفي تعليقا على التقارير المتعلقة بصحة بايدن: "الوزير لديه ثقة كاملة بالرئيس".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الدولة، فإن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة، وبعد مناظرته "الكارثية" مع ترامب، أصبح الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.وبحسب مصادر الصحيفة التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإنه بدا "مرتبكاً أو خاملاً أو فاقداً لخيط الحديث"، وعلاوة على ذلك، من الصعب التنبؤ بمثل هذه المواقف غير السارة، ولكن احتمال حدوثها يكون أعلى عند التحدث أمام جمهور كبير أو عند الشعور بالتعب.
https://sarabic.ae/20240709/سيناتور-ديمقراطي-بارز-في-الكونغرس-يدعو-بايدن-للانسحاب-من-السباق-الرئاسي-1090607996.html
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البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لا يزال واثقا تماما في الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغم التقارير عن مشاكل صحية يعاني منها رئيس الدولة.
وقال خلال مؤتمر صحفي تعليقا على التقارير المتعلقة بصحة بايدن: "الوزير لديه ثقة كاملة بالرئيس".
وأضاف رايدر أن الوزير لم يشك أبدًا في أن أيًا من قرارات بايدن كقائد أعلى للقوات المسلحة ربما تأثرت بتدهور صحته.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الدولة، فإن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة، وبعد مناظرته "الكارثية" مع ترامب، أصبح الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.
وبحسب مصادر الصحيفة التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإنه بدا "مرتبكاً أو خاملاً أو فاقداً لخيط الحديث"، وعلاوة على ذلك، من الصعب التنبؤ بمثل هذه المواقف غير السارة، ولكن احتمال حدوثها يكون أعلى عند التحدث أمام جمهور كبير أو عند الشعور بالتعب.