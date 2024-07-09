سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
دعا عضو الكونغرس الديمقراطي آدم سميث، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إفساح المجال أمام مرشح جديد في السباق على منصب القيادة، وسط انتقادات متزايدة لأدائه الكارثي... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T02:30+0000
2024-07-09T03:08+0000
جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
العالم
الكونغرس الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سميث في بيان على موقعه الإلكتروني، "سيكون من الخطأ أن يواصل الرئيس حملته، ويجب أن يتنحى الآن حتى نتمكن من العثور على مرشح جديد يضعنا في موقف أقوى يمكننا من هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".وفي الوقت نفسه أكد سميث، الذي يشغل منصب العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أنه يدعم بايدن "بنسبة 100%" إذا بقي في السباق.وانضم سميث إلى صفوف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240708/بايدن-يبلغ-أعضاء-الكونغرس-بأنه-باق-في-السباق-الرئاسي-أنا-الشخص-الأنسب-لهزيمة-ترامب-1090592051.html
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جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي

سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

02:30 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 03:08 GMT 09.07.2024)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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دعا عضو الكونغرس الديمقراطي آدم سميث، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إفساح المجال أمام مرشح جديد في السباق على منصب القيادة، وسط انتقادات متزايدة لأدائه الكارثي في ​​المناظرة الأخيرة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سميث في بيان على موقعه الإلكتروني، "سيكون من الخطأ أن يواصل الرئيس حملته، ويجب أن يتنحى الآن حتى نتمكن من العثور على مرشح جديد يضعنا في موقف أقوى يمكننا من هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".
بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
أمس, 13:57 GMT
وفي الوقت نفسه أكد سميث، الذي يشغل منصب العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أنه يدعم بايدن "بنسبة 100%" إذا بقي في السباق.
وانضم سميث إلى صفوف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.
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