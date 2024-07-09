https://sarabic.ae/20240709/سيناتور-ديمقراطي-بارز-في-الكونغرس-يدعو-بايدن-للانسحاب-من-السباق-الرئاسي-1090607996.html
سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
دعا عضو الكونغرس الديمقراطي آدم سميث، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إفساح المجال أمام مرشح جديد في السباق على منصب القيادة، وسط انتقادات متزايدة لأدائه الكارثي... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T02:30+0000
2024-07-09T02:30+0000
2024-07-09T03:08+0000
جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سميث في بيان على موقعه الإلكتروني، "سيكون من الخطأ أن يواصل الرئيس حملته، ويجب أن يتنحى الآن حتى نتمكن من العثور على مرشح جديد يضعنا في موقف أقوى يمكننا من هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".وفي الوقت نفسه أكد سميث، الذي يشغل منصب العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أنه يدعم بايدن "بنسبة 100%" إذا بقي في السباق.وانضم سميث إلى صفوف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240708/بايدن-يبلغ-أعضاء-الكونغرس-بأنه-باق-في-السباق-الرئاسي-أنا-الشخص-الأنسب-لهزيمة-ترامب-1090592051.html
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جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
02:30 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 03:08 GMT 09.07.2024)
دعا عضو الكونغرس الديمقراطي آدم سميث، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إفساح المجال أمام مرشح جديد في السباق على منصب القيادة، وسط انتقادات متزايدة لأدائه الكارثي في المناظرة الأخيرة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سميث في بيان على موقعه الإلكتروني، "سيكون من الخطأ أن يواصل الرئيس حملته، ويجب أن يتنحى الآن حتى نتمكن من العثور على مرشح جديد يضعنا في موقف أقوى يمكننا من هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر
".
وفي الوقت نفسه أكد سميث، الذي يشغل منصب العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أنه يدعم بايدن "بنسبة 100%" إذا بقي في السباق.
وانضم سميث إلى صفوف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.