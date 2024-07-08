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الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم
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https://sarabic.ae/20240708/بايدن-يبلغ-أعضاء-الكونغرس-بأنه-باق-في-السباق-الرئاسي-أنا-الشخص-الأنسب-لهزيمة-ترامب-1090592051.html
بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه "أجرى محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T13:57+0000
2024-07-08T13:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال بايدن، في رسالة له، إنه "أبلغ أعضاء الكونغرس أنه باق في السباق الرئاسي 2024"، مؤكدا أنه الشخص الأنسب لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.وأضاف: "لم أكن لأخوض انتخابات الرئاسة لو لم أكن أعتقد أنني الشخص الأفضل لهزيمة ترامب"، متابعا: "الناخبون وحدهم من يختارون المرشحين وليس الصحافة أو المتبرعين".ودعا بايدن، قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس، إلى وقف ما وصفها "الدراما بالحزب"، مشددا على ضرورة اتحاد النواب الديمقراطيين خلف مسعى ترشحه وإعادة انتخابه مرة أخرى.وأكد الرئيس الأمريكي أن "الخسارة في الانتخابات الرئاسية ليست خيارا"، قائلا: "لم أخسر بعد وقد انتصرت في الانتخابات السابقة وسأفوز مرة أخرى".وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، في وقت سابق، بأن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .وأكدت التقارير، أن عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب المؤيدين لانسحاب بايدن من الحملة الرئاسية أكبر من عدد أولئك الذين أيدوا مواصلة مشاركته، وقال أحد المصادر، إن كثيرين عينوا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلفا لبايدن.ومن بين أعضاء الكونغرس الذين أيدوا رفض بايدن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر، مارك تاكانو وآدم سميث وجيم هايمز وجو موريل وسوزان وايلد.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/ حزيران في أتلانتا.حيث أبدى الرئيس الأمريكي الحالي تلعثما وصعوبة في الكلام، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وبعد الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على نزول الدرج.ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20240706/بايدن-كنت-متعبا-أثناء-المناظرة-مع-ترامب-ومازلت-نفس-الرجل-الذي-تولى-الرئاسة-1090534012.html
https://sarabic.ae/20240705/ترامب-يدعو-بايدن-لإجراء-مناظرة-رئاسية-جديدة-دون-قواعد-1090484069.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"

13:57 GMT 08.07.2024
© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024
بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه "أجرى محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وقال بايدن، في رسالة له، إنه "أبلغ أعضاء الكونغرس أنه باق في السباق الرئاسي 2024"، مؤكدا أنه الشخص الأنسب لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضاف: "لم أكن لأخوض انتخابات الرئاسة لو لم أكن أعتقد أنني الشخص الأفضل لهزيمة ترامب"، متابعا: "الناخبون وحدهم من يختارون المرشحين وليس الصحافة أو المتبرعين".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب ومازلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة
6 يوليو, 00:27 GMT
ودعا بايدن، قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس، إلى وقف ما وصفها "الدراما بالحزب"، مشددا على ضرورة اتحاد النواب الديمقراطيين خلف مسعى ترشحه وإعادة انتخابه مرة أخرى.
وأكد الرئيس الأمريكي أن "الخسارة في الانتخابات الرئاسية ليست خيارا"، قائلا: "لم أخسر بعد وقد انتصرت في الانتخابات السابقة وسأفوز مرة أخرى".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، في وقت سابق، بأن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .
وأكدت التقارير، أن عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب المؤيدين لانسحاب بايدن من الحملة الرئاسية أكبر من عدد أولئك الذين أيدوا مواصلة مشاركته، وقال أحد المصادر، إن كثيرين عينوا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلفا لبايدن.
ومن بين أعضاء الكونغرس الذين أيدوا رفض بايدن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر، مارك تاكانو وآدم سميث وجيم هايمز وجو موريل وسوزان وايلد.
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
ترامب يدعو بايدن لإجراء مناظرة رئاسية جديدة "دون قواعد"
5 يوليو, 04:56 GMT
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/ حزيران في أتلانتا.
حيث أبدى الرئيس الأمريكي الحالي تلعثما وصعوبة في الكلام، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وبعد الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على نزول الدرج.
ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي13:13 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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