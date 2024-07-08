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https://sarabic.ae/20240708/عدد-من-النواب-الديمقراطيين-في-الكونغرس-يدعون-بايدن-للانسحاب-من-السباق-الرئاسي-1090581594.html
عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، بأن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T04:19+0000
2024-07-08T04:19+0000
جو بايدن
ترامب
الانتخابات الأمريكية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير الأمريكية نقلا عن المصادر قولها: "أبلغ عدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز في اتصال هاتفي يوم الأحد، أن الرئيس جو بايدن بحاجة إلى الانسحاب من الحملة الرئاسية لعام 2024".وبحسب التقارير التلفزيونية، جيفريز نفسه لم يعبر عن وجهة نظره بشأن مشاركة بايدن في الانتخابات.وفي الوقت نفسه، تؤكد "التقارير" أن عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب المؤيدين لانسحاب بايدن من الحملة الرئاسية أكبر من عدد أولئك الذين أيدوا مواصلة مشاركته، وقال أحد المصادر، إن كثيرين عينوا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلفا لبايدن.ومن بين أعضاء الكونغرس الذين أيدوا رفض بايدن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر، مارك تاكانو وآدم سميث وجيم هايمز وجو موريل وسوزان وايلد.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/حزيران في أتلانتا، حيث أبدى الرئيس الأمريكي الحالي تلعثما وصعوبة في الكلام، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح وبعد الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على نزول الدرج.ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024.
https://sarabic.ae/20240705/ترامب-يدعو-بايدن-لإجراء-مناظرة-رئاسية-جديدة-دون-قواعد-1090484069.html
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جو بايدن, ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
جو بايدن, ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي

عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

04:19 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، بأن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .
موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير الأمريكية نقلا عن المصادر قولها: "أبلغ عدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز في اتصال هاتفي يوم الأحد، أن الرئيس جو بايدن بحاجة إلى الانسحاب من الحملة الرئاسية لعام 2024".
يشار إلى أنه في محادثة مع جيفريز، أعرب الديمقراطيون في مجلس النواب عن قلقهم العميق بشأن الضرر المحتمل على الديمقراطيين، إذا استمر بايدن في المشاركة في السباق الرئاسي، ويعتقدون أن ذلك قد يمنع الديمقراطيين من الحصول على أغلبية في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.
وبحسب التقارير التلفزيونية، جيفريز نفسه لم يعبر عن وجهة نظره بشأن مشاركة بايدن في الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، تؤكد "التقارير" أن عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب المؤيدين لانسحاب بايدن من الحملة الرئاسية أكبر من عدد أولئك الذين أيدوا مواصلة مشاركته، وقال أحد المصادر، إن كثيرين عينوا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلفا لبايدن.
ومن بين أعضاء الكونغرس الذين أيدوا رفض بايدن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر، مارك تاكانو وآدم سميث وجيم هايمز وجو موريل وسوزان وايلد.
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
ترامب يدعو بايدن لإجراء مناظرة رئاسية جديدة "دون قواعد"
5 يوليو, 04:56 GMT
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/حزيران في أتلانتا، حيث أبدى الرئيس الأمريكي الحالي تلعثما وصعوبة في الكلام، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح وبعد الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على نزول الدرج.
ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024.
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