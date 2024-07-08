https://sarabic.ae/20240708/عدد-من-النواب-الديمقراطيين-في-الكونغرس-يدعون-بايدن-للانسحاب-من-السباق-الرئاسي-1090581594.html

عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، بأن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T04:19+0000

2024-07-08T04:19+0000

2024-07-08T04:19+0000

جو بايدن

ترامب

الانتخابات الأمريكية

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير الأمريكية نقلا عن المصادر قولها: "أبلغ عدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز في اتصال هاتفي يوم الأحد، أن الرئيس جو بايدن بحاجة إلى الانسحاب من الحملة الرئاسية لعام 2024".وبحسب التقارير التلفزيونية، جيفريز نفسه لم يعبر عن وجهة نظره بشأن مشاركة بايدن في الانتخابات.وفي الوقت نفسه، تؤكد "التقارير" أن عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب المؤيدين لانسحاب بايدن من الحملة الرئاسية أكبر من عدد أولئك الذين أيدوا مواصلة مشاركته، وقال أحد المصادر، إن كثيرين عينوا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلفا لبايدن.ومن بين أعضاء الكونغرس الذين أيدوا رفض بايدن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر، مارك تاكانو وآدم سميث وجيم هايمز وجو موريل وسوزان وايلد.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/حزيران في أتلانتا، حيث أبدى الرئيس الأمريكي الحالي تلعثما وصعوبة في الكلام، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح وبعد الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على نزول الدرج.ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024.

https://sarabic.ae/20240705/ترامب-يدعو-بايدن-لإجراء-مناظرة-رئاسية-جديدة-دون-قواعد-1090484069.html

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جو بايدن, ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي