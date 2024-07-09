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مرايا العلوم
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1090613270.html
الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكرية
الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تستهدف الأهداف المرتبطة بالإمكانات العسكرية لنظام كييف. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T08:20+0000
2024-07-09T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نصر على أننا لا ننفذ ضربات على أهداف مدنية، بل إن الضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية، وعلى أهداف عسكرية، بطريقة أو بأخرى... فيما يتعلق بالإمكانات العسكرية للنظام".وأشار بيسكوف إلى أن الحادث الذي وقع في أحد مستشفيات كييف يتعلق بسقوط صاروخ (أوكراني) مضاد للصواريخ .وكشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء حقيقة أن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني ضرب مستشفى في كييف من أجل استغلال الوضع لتسليم أسلحة جديدة.وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
https://sarabic.ae/20240709/السفير-الروسي-يكشف-سبب-إخفاء-واشنطن-للحقائق-بشأن-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-على-كييف-1090610127.html
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روسيا, العالم

الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكرية

08:20 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تستهدف الأهداف المرتبطة بالإمكانات العسكرية لنظام كييف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نصر على أننا لا ننفذ ضربات على أهداف مدنية، بل إن الضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية، وعلى أهداف عسكرية، بطريقة أو بأخرى... فيما يتعلق بالإمكانات العسكرية للنظام".

سأل الصحفيون بيسكوف سؤالاً حول الهجوم على مستشفى للأطفال في كييف، فأشار بيسكوف على الاسترشاد ببيان وزارة الدفاع الروسية، الذي يستبعد تماما وقوع هجمات على أي أهداف مدنية.

وأشار بيسكوف إلى أن الحادث الذي وقع في أحد مستشفيات كييف يتعلق بسقوط صاروخ (أوكراني) مضاد للصواريخ .

وأضاف بيسكوف: "هذا حلف (الناتو) متورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني إلى جانب أوكرانيا. لذلك، بالطبع، سنراقب بعناية شديدة الخطاب الذي سيتم اتخاذه خلال المفاوضات، والقرارات التي سيتم اتخاذها وتسجيلها على الورق".

انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف
06:20 GMT
وكشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء حقيقة أن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني ضرب مستشفى في كييف من أجل استغلال الوضع لتسليم أسلحة جديدة.

وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.

وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.
وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
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