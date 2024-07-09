https://sarabic.ae/20240709/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1090613270.html

الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكرية

الكرملين: القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات فقط على الأهداف العسكرية

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تستهدف الأهداف المرتبطة بالإمكانات العسكرية لنظام كييف. 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T08:20+0000

2024-07-09T08:20+0000

2024-07-09T08:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نصر على أننا لا ننفذ ضربات على أهداف مدنية، بل إن الضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية، وعلى أهداف عسكرية، بطريقة أو بأخرى... فيما يتعلق بالإمكانات العسكرية للنظام".وأشار بيسكوف إلى أن الحادث الذي وقع في أحد مستشفيات كييف يتعلق بسقوط صاروخ (أوكراني) مضاد للصواريخ .وكشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء حقيقة أن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني ضرب مستشفى في كييف من أجل استغلال الوضع لتسليم أسلحة جديدة.وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.

https://sarabic.ae/20240709/السفير-الروسي-يكشف-سبب-إخفاء-واشنطن-للحقائق-بشأن-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-على-كييف-1090610127.html

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