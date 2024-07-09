https://sarabic.ae/20240709/السفير-الروسي-يكشف-سبب-إخفاء-واشنطن-للحقائق-بشأن-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-على-كييف-1090610127.html
السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف
السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف
سبوتنيك عربي
كشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء حقيقة أن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني ضرب مستشفى في كييف من أجل استغلال الوضع... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T06:20+0000
2024-07-09T06:20+0000
2024-07-09T06:20+0000
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وقال أنطونوف في بيان صادر عن السفارة: "الولايات المتحدة الأمريكية تتغاضى بشكل منافق عن حقيقة أن الرأس الحربي الذي أصاب البنية التحتية المدنية اتضح أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها نظام كييف يلقي باللوم بوقاحة على جرائمه الهمجية على روسيا".وأكد أن "المسؤولين الأمريكيين والمراقبين المحليين، دون فهم للحقائق، يستخدمون المأساة بشكل ساخر ضد بلدنا".البيت الأبيض: أعضاء الناتو سيعلنون في القمة عن قيادة عسكرية جديدة بألمانيا لدعم أوكرانياووفقًا له، فإن ما حدث يقول شيئًا واحدًا فقط: يجب على الغرب أن يتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة التي تقتل المدنيين في روسيا وأوكرانيا نفسها.وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييفوفي اليوم السابق، وعد بايدن بالعمل مع فلاديمير زيلينسكي بشأن إجراءات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. وكما جاء في بيان لرئيس البيت الأبيض، فإن واشنطن وحلفائها سيعلنون عن الإجراءات المناسبة في قمة الناتو في العاصمة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240708/اليساريون-في-فرنسا-يدعون-إلى-حل-دبلوماسي-للصراع-في-أوكرانيا-1090605639.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف
كشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء حقيقة أن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني ضرب مستشفى في كييف من أجل استغلال الوضع لتسليم أسلحة جديدة.
وقال أنطونوف في بيان صادر عن السفارة: "الولايات المتحدة الأمريكية تتغاضى بشكل منافق عن حقيقة أن الرأس الحربي الذي أصاب البنية التحتية المدنية اتضح أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها نظام كييف يلقي باللوم بوقاحة على جرائمه الهمجية على روسيا".
كما أشار السفير إلى أن "الهستيريا في الولايات المتحدة بشأن مستشفى أوخماتديت المتضرر في كييف هي عينة من الدعاية المعادية لروسيا الخبيثة".
وأكد أن "المسؤولين الأمريكيين والمراقبين المحليين، دون فهم للحقائق، يستخدمون المأساة بشكل ساخر ضد بلدنا".
ووفقًا له، فإن ما حدث يقول شيئًا واحدًا فقط: يجب على الغرب أن يتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة التي تقتل المدنيين في روسيا وأوكرانيا نفسها.
وقال أنطونوف: ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن حادث المستشفى المدمر، الذي وقع عشية قمة الناتو في واشنطن، يبدو أن رعاة كييف الغربيين اعتبروه "هدية ممتازة" لتبرير المزيد من التصعيد في الصراع واستمرار الحرب حتى آخر أوكراني".
وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.
وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.
وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
وفي اليوم السابق، وعد بايدن بالعمل مع فلاديمير زيلينسكي بشأن إجراءات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. وكما جاء في بيان لرئيس البيت الأبيض، فإن واشنطن وحلفائها سيعلنون عن الإجراءات المناسبة في قمة الناتو في العاصمة الأمريكية.
ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش والإدارة والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.