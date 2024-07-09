https://sarabic.ae/20240709/السفير-الروسي-يكشف-سبب-إخفاء-واشنطن-للحقائق-بشأن-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-على-كييف-1090610127.html

السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف

السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف

سبوتنيك عربي

كشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء حقيقة أن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني ضرب مستشفى في كييف من أجل استغلال الوضع... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T06:20+0000

2024-07-09T06:20+0000

2024-07-09T06:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817738_0:120:2914:1759_1920x0_80_0_0_f15e1dbf01a384d048c4ef524ee47bf5.jpg

وقال أنطونوف في بيان صادر عن السفارة: "الولايات المتحدة الأمريكية تتغاضى بشكل منافق عن حقيقة أن الرأس الحربي الذي أصاب البنية التحتية المدنية اتضح أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها نظام كييف يلقي باللوم بوقاحة على جرائمه الهمجية على روسيا".وأكد أن "المسؤولين الأمريكيين والمراقبين المحليين، دون فهم للحقائق، يستخدمون المأساة بشكل ساخر ضد بلدنا".البيت الأبيض: أعضاء الناتو سيعلنون في القمة عن قيادة عسكرية جديدة بألمانيا لدعم أوكرانياووفقًا له، فإن ما حدث يقول شيئًا واحدًا فقط: يجب على الغرب أن يتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة التي تقتل المدنيين في روسيا وأوكرانيا نفسها.وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييفوفي اليوم السابق، وعد بايدن بالعمل مع فلاديمير زيلينسكي بشأن إجراءات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. وكما جاء في بيان لرئيس البيت الأبيض، فإن واشنطن وحلفائها سيعلنون عن الإجراءات المناسبة في قمة الناتو في العاصمة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240708/اليساريون-في-فرنسا-يدعون-إلى-حل-دبلوماسي-للصراع-في-أوكرانيا-1090605639.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية