خبير في الشأن الروسي: مرة جديدة لن تقبل أوروبا بانضمام كييف إلى حلف "الناتو"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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https://sarabic.ae/20240709/خبير-في-الشأن-الروسي-مرة-جديدة-لن-تقبل-أوروبا-بانضمام-كييف-إلى-حلف-الناتو-1090626994.html
خبير في الشأن الروسي: مرة جديدة لن تقبل أوروبا بانضمام كييف إلى حلف "الناتو"
خبير في الشأن الروسي: مرة جديدة لن تقبل أوروبا بانضمام كييف إلى حلف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي أنّه "من غير الوارد بالنسبة للدول الأوروبية القبول بانضمام نظام كييف إلى حلف "الناتو"، حتى لو لبّت أوكرانيا كل... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T12:30+0000
2024-07-09T12:30+0000
العالم
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تقارير سبوتنيك
الناتو
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واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "إمكانية انضمام كييف إلى "الناتو"تعني حرب رسمية ومباشرة بين حلف "الناتو" وروسيا، أيّ حرب عالمية نووية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة ودول حلف "الأطلسي" رفضا قاطعا".كما تطرق الخبير في الشأن الروسي للحديث عن التحديات التي يواجهها حلف "الناتو" اليوم والانتخابات الأوروبية، قائلاً: "هناك اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، سواء فاز اليمين أو اليسار في الانتخابات الأوروبية، إذ أنه بات من الصعب إقناع الرأي العام الأوروبي بضرورة استمرار المواجهة مع روسيا، خصوصًا وأنّ تداعيات هذه المواجهة انعكست بشكل سلبي على يوميات المواطن الأوروبي إذ أنه يدفع ثمنها فوائدا متزايدة باستمرار".وأوضح الحاج أنّ "حلف شمال الأطلسي يشكّل مجموعة من الدول المتناقضة التي تدور في فلك الولايات المتحدة، وتزداد هذه التناقضات مع ازدياد انضمام الدول الجديدة إلى حلف الناتو".وختم الخبير في الشأن الروسي مداخلته بالحديث عن الأداء الصيني بمواجهة الاستفزازات الغربية، مبيّنًا أنّ "بكين تعتمد سياسة هادئة جداً ولن تتورط وتنجر إلى هذا التحريض من قبل الغرب الجماعي"، مستبعدًا "قيام الغرب و"الناتو" بالتصعيد على اعتبار أنّ المصالح التي تقودها الولايات المتحدة شرق آسيا تحتاج إلى إشعال جبهة تايوان والصين من جهة، والمشاكل الاقتصادية في أميركا وأوروبا كفيلة بالضغط على هذه الحكومات لمنعها من التورط في مواجهة جديدة من جهة ثانية، وبالتالي لا جديد من قمة "الناتو" في ما يتعلق بتوجهات هذا الحلف في المستقبل القريب".
https://sarabic.ae/20240708/البيت-الأبيض-أعضاء-الناتو-سيعلنون-في-القمة-عن-قيادة-عسكرية-جديدة-بألمانيا-لدعم-أوكرانيا-1090600914.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو

خبير في الشأن الروسي: مرة جديدة لن تقبل أوروبا بانضمام كييف إلى حلف "الناتو"

12:30 GMT 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo, File
تابعنا عبر
أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي أنّه "من غير الوارد بالنسبة للدول الأوروبية القبول بانضمام نظام كييف إلى حلف "الناتو"، حتى لو لبّت أوكرانيا كل المتطلبات الإدارية".
واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "إمكانية انضمام كييف إلى "الناتو"تعني حرب رسمية ومباشرة بين حلف "الناتو" وروسيا، أيّ حرب عالمية نووية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة ودول حلف "الأطلسي" رفضا قاطعا".

وشدّد الحاج علي على أنّ "وجود فلاديمير زيلينسكي (المنتهية ولايته) في سدّة الحكم هي مسألةً شكلية يمكن تغييرها في أيّ وقتٍ من الأوقات، لا سيّما وأنّه يشكل الواجهة التي تتحمل تبعات خسارة المواجهة مع روسيا، وبالتالي يمكن استبداله بأيّ شخصية أخرى وفتح صفحةً جديدة".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: أعضاء الناتو سيعلنون في القمة عن قيادة عسكرية جديدة بألمانيا لدعم أوكرانيا
أمس, 16:40 GMT
كما تطرق الخبير في الشأن الروسي للحديث عن التحديات التي يواجهها حلف "الناتو" اليوم والانتخابات الأوروبية، قائلاً: "هناك اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، سواء فاز اليمين أو اليسار في الانتخابات الأوروبية، إذ أنه بات من الصعب إقناع الرأي العام الأوروبي بضرورة استمرار المواجهة مع روسيا، خصوصًا وأنّ تداعيات هذه المواجهة انعكست بشكل سلبي على يوميات المواطن الأوروبي إذ أنه يدفع ثمنها فوائدا متزايدة باستمرار".

وفي هذا الإطار أردف الحاج أنّ "فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية سيزيد من العبء الاقتصادي على دول "الاتحاد الأوروبي" لا سيما وأنه سيعمل على التخفيف من أعباء هذه المواجهة عن الولايات المتحدة"، مضيفًا أنّ "حديث ترامب عن إنهاء الحرب العبثية بوجه روسيا لن يكون بهذه البساط وخصوصاً وأن هذا القرار يتعلق بموقف الدولة العميقة في واشنطن".

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
كيربي: لا توجد مؤشرات على أن حلفاء الولايات المتحدة في الناتو يشككون بقيادة الرئيس بايدن
أمس, 19:16 GMT
وأوضح الحاج أنّ "حلف شمال الأطلسي يشكّل مجموعة من الدول المتناقضة التي تدور في فلك الولايات المتحدة، وتزداد هذه التناقضات مع ازدياد انضمام الدول الجديدة إلى حلف الناتو".
وختم الخبير في الشأن الروسي مداخلته بالحديث عن الأداء الصيني بمواجهة الاستفزازات الغربية، مبيّنًا أنّ "بكين تعتمد سياسة هادئة جداً ولن تتورط وتنجر إلى هذا التحريض من قبل الغرب الجماعي"، مستبعدًا "قيام الغرب و"الناتو" بالتصعيد على اعتبار أنّ المصالح التي تقودها الولايات المتحدة شرق آسيا تحتاج إلى إشعال جبهة تايوان والصين من جهة، والمشاكل الاقتصادية في أميركا وأوروبا كفيلة بالضغط على هذه الحكومات لمنعها من التورط في مواجهة جديدة من جهة ثانية، وبالتالي لا جديد من قمة "الناتو" في ما يتعلق بتوجهات هذا الحلف في المستقبل القريب".
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