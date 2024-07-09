https://sarabic.ae/20240709/خبير-في-الشأن-الروسي-مرة-جديدة-لن-تقبل-أوروبا-بانضمام-كييف-إلى-حلف-الناتو-1090626994.html

خبير في الشأن الروسي: مرة جديدة لن تقبل أوروبا بانضمام كييف إلى حلف "الناتو"

خبير في الشأن الروسي: مرة جديدة لن تقبل أوروبا بانضمام كييف إلى حلف "الناتو"

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي أنّه "من غير الوارد بالنسبة للدول الأوروبية القبول بانضمام نظام كييف إلى حلف "الناتو"، حتى لو لبّت أوكرانيا كل... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T12:30+0000

2024-07-09T12:30+0000

2024-07-09T12:30+0000

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واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "إمكانية انضمام كييف إلى "الناتو"تعني حرب رسمية ومباشرة بين حلف "الناتو" وروسيا، أيّ حرب عالمية نووية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة ودول حلف "الأطلسي" رفضا قاطعا".كما تطرق الخبير في الشأن الروسي للحديث عن التحديات التي يواجهها حلف "الناتو" اليوم والانتخابات الأوروبية، قائلاً: "هناك اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، سواء فاز اليمين أو اليسار في الانتخابات الأوروبية، إذ أنه بات من الصعب إقناع الرأي العام الأوروبي بضرورة استمرار المواجهة مع روسيا، خصوصًا وأنّ تداعيات هذه المواجهة انعكست بشكل سلبي على يوميات المواطن الأوروبي إذ أنه يدفع ثمنها فوائدا متزايدة باستمرار".وأوضح الحاج أنّ "حلف شمال الأطلسي يشكّل مجموعة من الدول المتناقضة التي تدور في فلك الولايات المتحدة، وتزداد هذه التناقضات مع ازدياد انضمام الدول الجديدة إلى حلف الناتو".وختم الخبير في الشأن الروسي مداخلته بالحديث عن الأداء الصيني بمواجهة الاستفزازات الغربية، مبيّنًا أنّ "بكين تعتمد سياسة هادئة جداً ولن تتورط وتنجر إلى هذا التحريض من قبل الغرب الجماعي"، مستبعدًا "قيام الغرب و"الناتو" بالتصعيد على اعتبار أنّ المصالح التي تقودها الولايات المتحدة شرق آسيا تحتاج إلى إشعال جبهة تايوان والصين من جهة، والمشاكل الاقتصادية في أميركا وأوروبا كفيلة بالضغط على هذه الحكومات لمنعها من التورط في مواجهة جديدة من جهة ثانية، وبالتالي لا جديد من قمة "الناتو" في ما يتعلق بتوجهات هذا الحلف في المستقبل القريب".

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