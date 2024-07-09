https://sarabic.ae/20240709/عشاق-الطعام-والطهي-في-دمشق-يتلاقون-ضمن-كرنفال-شارع-الأكل-1090638773.html

عشاق الطعام والطهي في دمشق يتلاقون ضمن كرنفال "شارع الأكل"

عشاق الطعام والطهي في دمشق يتلاقون ضمن كرنفال "شارع الأكل"

سبوتنيك عربي

بمشاركة هواة ومتخصصين في فنون الطبخ والأطباق المحلية والعالمية، انضم عشاق الطعام إلى النسخة الأولى من فعاليات كرنفال "شارع الأكل" الذي يقام على أرض مدينة... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T16:21+0000

2024-07-09T16:21+0000

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وتستمر فعاليات الكرنفال الذي يهدف للتعريف بالمطاعم والمأكولات، حتى نهاية الشهر الجاري، وتقوم فكرته على جمع أشهر مطاعم دمشق في شارع واحد من خلال أكشاك مخصصة لها ضمن تجمع يدعى "شارع الأكل"، ليتسنى للزوار ومحبي الطعام التعرف على جميع هذه المطاعم ووجباتها بزيارة واحدة وتذوق أشهى ما تقدمه من مأكولات ووجبات وعصائر وحلويات، إضافة إلى الألعاب والتسالي الموجودة ضمن الكرنفال.وأكد مدير قسم الرعاية والفعاليات، أحمد شاهين، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أنها فكرة موجودة عالمياً، وهو الأول من نوعه في سوريا، وأطلق عليه "كرنفال شارع الأكل" هذا العام كونه يتضمن معظم المطاعم المحلية والعالمية في البلاد.وأشار إلى أن النسخة الأولى من "شارع الأكل" قام بإطلاقها "هواة" يحبون الطهي، وقد نجحوا اليوم في افتتاح مطاعم خاصة بهم.ولفت شاهين إلى أن الهدف من المبادرة تتجلى في دعم الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، وهو ركيزة أساسية لهذا الحدث، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تأمين آلاف ومئات فرص العمل في مختلف النواحي سواء ضمن المطاعم أو التوصيل أو حتى الموظفين.ولا تقتصر المشاركة في "كرنفال شارع الأكل" على المطاعم والشركات التي تحمل علامات تجارية فحسب، بل يتواجد أيضا مجموعة من عشاق فنون الطهي ممن يحاولون الانطلاق من منصته الشعبية نحو تأسيس نشاطهم التجاري الخاص في حال توافر القبول الشعبي لما يقدمونه.وأعرب العديد من الشبان والشابات الذين يزورون الفعالية عن ارتياحهم لهذه التجربة، بعدما أمضوا وقتا جميلا في وهم يتذوقون أصنافا عديدة من الأطعمة، وسط حالة من السعادة بعودة الأمان إلى ربوع دمشق التي كانت، حسب زعمهم: "المدينة النائمة".

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