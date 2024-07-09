https://sarabic.ae/20240709/مدينة-الأيتام-مخيم-نزوح-يحتضن-أيتام-حرب-قطاع-غزة-في-خان-يونس--1090618611.html

"مدينة الأيتام"... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس

"مدينة الأيتام"... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس

سبوتنيك عربي

يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب، مقدّرةً عددهم بنحو... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T10:06+0000

2024-07-09T10:06+0000

2024-07-09T10:06+0000

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ويواجه أطفال قطاع غزة عواقب مأساوية للغاية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو 9 أشهر، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما تسبب في صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا لليونيسيف، فإنَّ هناك ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، ويعاني الأطفال من ضغوط نفسية صعبة للغاية.مدينة الأيتامووسط هذه المعاناة، يبادر البعض في منح الأمل، وتقديم الرعاية والأمان لهذه الفئة المهمشة، وتحت اسم "مدينة الأيتام" يحاول الناشط محمود كلخ جاهداً للتخفيف من معاناة هذه الفئات، من خلال مبادرة فردية لإيواء الأطفال الأيتام الذين فقدوا عائلاتهم بسبب القصف، في مخيم خاص بهم في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.وأضاف: "نقدم الرعاية لقرابة 10% من الأيتام في قطاع غزة، حيث يتواجد في القطاع أكثر من 15 ألف يتيم، ونقدم في مدينة الأيتام الماء والغذاء والدواء، ونسعى كي يكون الأيتام في أفضل حال، من خلال تقديم كل ما يحتاجونه".النازحة مريم سبع العيش نزحت من رفح، بصحبة أحفادها الأيتام، ووصلت إلى مدينة الأيتام، وتقول لـ"سبوتنيك": "خلال الحرب قتل ابني وزوجته وابنه الصغير، وقتل زوج ابنتي، ونزحنا أكثر من مرة، ولم نكن نعلم أين نذهب، حتى سمعنا عن مدينة الأيتام، ومن ثم وصلنا إلى هنا".الناجي الوحيدوتضم مدينة الأيتام 20 خيمة لأطفال فقدوا جميع أقربائهم خلال الحرب، ولا يوجد من يرعاهم، وهؤلاء الأطفال العشرين، يحتاجون إلى رعاية من نوع خاص.وأضافت: "عندما قدمت إلى مدينة الأيتام، وجدت 20 طفل فقدوا جميع أقربائهم، وأحاول التخفيف عنهم ورعايتهم، وهنا يتم رعاية الأيتام بطريقة جيدة، ويسعى القائمون على هذه المبادرة، لتقديم رعاية نفسية للأطفال الأيتام، الذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب".القائمة السوداءوأدرجت الأمم المتحدة القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على "القائمة السوداء" للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال عالم 2023، وذلك ضمن ملحق تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة.وأضاف: "وزادت أعمال قتل وتشويه الأطفال بنسبة 35 بالمئة، فيما وصل عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا إلى مستوى غير مسبوق، في الأزمات المدمرة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة"وارتفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 41، ويواجه أكثر من مليون طفل في القطاع خطر المجاعة، بواقع 3 آلاف طفل معرضون للموت بسبب المجاعة، وقتل قرابة 15694 طفلا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، فضلا عن مقتل 124 طفلا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، كما حرم 625 ألف طفل من حق التعليم.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 277 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 38.193 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 87.903 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك