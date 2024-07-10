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أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": موقف المقاومة من استهداف إسرائيل ثابت
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": موقف المقاومة من استهداف إسرائيل ثابت
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" في العراق، الشيخ محمد التميمي، اليوم الأربعاء، أن "موقف المقاومة الإسلامية في العراق لن يتغير وسوف تستمر المقاومة... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المقاومة الإسلامية تتعرض لضغوطات كثيرة من الجانب الحكومي ومن قيادات سياسة".وتابع: "في حال تطورت الحرب وحدث اعتداء على لبنان وحزب الله، فكما قلنا سابقا، لدينا أهداف كثيرة في العراق والمنطقة ضد إسرائيل وضد الوجود الأمريكي والدول الداعمة لها".وأشار أمين "الوعد الصادق" إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة كان الهدف منها الطلب من الحكومة العراقية بعدم السماح للمقاومة باستهداف إسرائيل.وأوضح "كان رد المقاومة واضح بأن تم استهداف قاعدة عسكرية في إسرائيل".يشار إلى أن فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" بين الحين والآخر، تتبنى قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، وإسرائيل ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.
https://sarabic.ae/20240519/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-إيلات-بإسرائيل-بالطيران-المسير-1088975316.html
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حصري, العراق, إسرائيل, غزة, لبنان, طوفان الأقصى, الأخبار
حصري, العراق, إسرائيل, غزة, لبنان, طوفان الأقصى, الأخبار

أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": موقف المقاومة من استهداف إسرائيل ثابت

20:39 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZERعلم دولة العراق
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER
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حصري
أكد الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" في العراق، الشيخ محمد التميمي، اليوم الأربعاء، أن "موقف المقاومة الإسلامية في العراق لن يتغير وسوف تستمر المقاومة باستهداف إسرائيل لحين إيقاف الحرب على غزة".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المقاومة الإسلامية تتعرض لضغوطات كثيرة من الجانب الحكومي ومن قيادات سياسة".

وأضاف التميمي: "لكن موقف المقاومة في العراق ثابت ولن يتغير، سوف تستمر المقاومة باستهداف الكيان الصهيوني لحين إيقاف الحرب".

طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف "هدف حيوي" في إيلات بإسرائيل عبر الطيران المسير
19 مايو, 02:47 GMT
وتابع: "في حال تطورت الحرب وحدث اعتداء على لبنان وحزب الله، فكما قلنا سابقا، لدينا أهداف كثيرة في العراق والمنطقة ضد إسرائيل وضد الوجود الأمريكي والدول الداعمة لها".
وأشار أمين "الوعد الصادق" إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة كان الهدف منها الطلب من الحكومة العراقية بعدم السماح للمقاومة باستهداف إسرائيل.
وأوضح "كان رد المقاومة واضح بأن تم استهداف قاعدة عسكرية في إسرائيل".
يشار إلى أن فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" بين الحين والآخر، تتبنى قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، وإسرائيل ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.
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