https://sarabic.ae/20240710/أوبك-تخفض-الإنتاج-بمقدار-125-ألف-برميل-يوميا-في-يونيو-مقارنة-بمايو-الماضي-1090663889.html
"أوبك+" تخفض الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل يوميا في يونيو مقارنة بمايو الماضي
"أوبك+" تخفض الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل يوميا في يونيو مقارنة بمايو الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن دول "أوبك+" خفضت الإنتاج في يونيو/ حزيران الماضي بمقدار 125 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أيار/ مايو... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T13:27+0000
2024-07-10T13:27+0000
2024-07-10T13:27+0000
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg
وأفادت "أوبك" في تقريرها الشهري بأنه، "بلغ إنتاج أوبك+ في مايو 40.926 مليون برميل يوميا، وفي يونيو 40.801 مليون برميل يوميا. وعليه، بلغ التخفيض في الإنتاج 125 ألف برميل يومياً".وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في ليبيا وفنزويلا وإيران، بينما انخفض الإنتاج في السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.وأشار التقرير إلى أن دول "أوبك" خفضت إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في حزيران/ يونيو الماضي، ليبلغ 26.5 مليون برميل يوميًا.وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري "بلغ إنتاج النفط في روسيا في حزيران/ يونيو 9.139 مليون برميل يوميًا، مقابل 9.253 مليون برميل يوميًا في أيار/مايو. وبهذا يكون الانخفاض مقداره 114 ألف برميل يوميًا".
https://sarabic.ae/20240511/وزير-النفط-العراقي-لن-نوافق-على-تجديد-تخفيضات-إنتاج-النفط-في-اجتماع-أوبك-المقبل-1088734419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf3ef2e882c1b0749def1e31f08c33bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم
أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم
"أوبك+" تخفض الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل يوميا في يونيو مقارنة بمايو الماضي
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن دول "أوبك+" خفضت الإنتاج في يونيو/ حزيران الماضي بمقدار 125 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أيار/ مايو الماضي.
وأفادت "أوبك" في تقريرها الشهري بأنه، "بلغ إنتاج أوبك+ في مايو 40.926 مليون برميل يوميا، وفي يونيو 40.801 مليون برميل يوميا. وعليه، بلغ التخفيض في الإنتاج 125 ألف برميل يومياً".
وتحافظ "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 عند مستوى 2.2 مليون برميل يومياً، وفي 2025 عند مستوى 1.8 مليون برميل يومياً.
وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في ليبيا وفنزويلا وإيران، بينما انخفض الإنتاج في السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن دول "أوبك" خفضت إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في حزيران/ يونيو الماضي، ليبلغ 26.5 مليون برميل يوميًا.
وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري "بلغ إنتاج النفط في روسيا في حزيران/ يونيو 9.139 مليون برميل يوميًا، مقابل 9.253 مليون برميل يوميًا في أيار/مايو. وبهذا يكون الانخفاض مقداره 114 ألف برميل يوميًا".