https://sarabic.ae/20240710/أوبك-تخفض-الإنتاج-بمقدار-125-ألف-برميل-يوميا-في-يونيو-مقارنة-بمايو-الماضي-1090663889.html

"أوبك+" تخفض الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل يوميا في يونيو مقارنة بمايو الماضي

"أوبك+" تخفض الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل يوميا في يونيو مقارنة بمايو الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن دول "أوبك+" خفضت الإنتاج في يونيو/ حزيران الماضي بمقدار 125 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أيار/ مايو... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T13:27+0000

2024-07-10T13:27+0000

2024-07-10T13:27+0000

أوبك

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

العالم

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وأفادت "أوبك" في تقريرها الشهري بأنه، "بلغ إنتاج أوبك+ في مايو 40.926 مليون برميل يوميا، وفي يونيو 40.801 مليون برميل يوميا. وعليه، بلغ التخفيض في الإنتاج 125 ألف برميل يومياً".وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في ليبيا وفنزويلا وإيران، بينما انخفض الإنتاج في السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.وأشار التقرير إلى أن دول "أوبك" خفضت إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في حزيران/ يونيو الماضي، ليبلغ 26.5 مليون برميل يوميًا.وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري "بلغ إنتاج النفط في روسيا في حزيران/ يونيو 9.139 مليون برميل يوميًا، مقابل 9.253 مليون برميل يوميًا في أيار/مايو. وبهذا يكون الانخفاض مقداره 114 ألف برميل يوميًا".

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سبوتنيك عربي

أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم