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إيران تحدد موعد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وأداء اليمين الدستورية
إيران تحدد موعد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وأداء اليمين الدستورية
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن موعد مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T15:57+0000
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إيران
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، مجتبى يوسفي، إن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز الجاري.وأضاف يوسفي أن المراسم ستقام بحضور مسؤولين وشخصيات محلية بالإضافة إلى ضيوف أجانب من دول مختلفة.وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).يشار إلى أن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، تنص على أن مدة الرئاسة 4 سنوات تبدأ من يوم التنصيب وحلف اليمين.
https://sarabic.ae/20240708/خبير-أولويات-السياسة-الخارجية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بيزشكيان-هي-المشكلة-النووية-الإيرانية-1090602124.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تحدد موعد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وأداء اليمين الدستورية
15:57 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 15:58 GMT 10.07.2024)
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن موعد مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، مجتبى يوسفي، إن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف يوسفي أن المراسم ستقام بحضور مسؤولين وشخصيات محلية بالإضافة إلى ضيوف أجانب من دول مختلفة.
وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي
، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.
والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وحصل مسعود بزشكيان
على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
يشار إلى أن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، تنص على أن مدة الرئاسة 4 سنوات تبدأ من يوم التنصيب وحلف اليمين.