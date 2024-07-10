https://sarabic.ae/20240710/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وفورونيج-1090647610.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيج... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T04:35+0000
2024-07-10T04:35+0000
2024-07-10T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240709/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1090608612.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج
04:35 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 04:40 GMT 10.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وبيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.