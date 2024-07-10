https://sarabic.ae/20240710/السودان-غرامة-5-ملايين-جنيه-عقوبة-استخدام-وسائل-النقل-النهرية-في-ولاية-النيل-الأبيض-1090678143.html

السودان... غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة استخدام وسائل النقل النهرية في ولاية النيل الأبيض

السودان... غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة استخدام وسائل النقل النهرية في ولاية النيل الأبيض

سبوتنيك عربي

قرر والي ولاية النيل الأبيض السودانية، عمر الخليفة، اليوم الأربعاء، حظر استخدام وسائل النقل النهرية بالولاية المحاصرة من قوات "الدعم السريع". 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T19:46+0000

2024-07-10T19:46+0000

2024-07-10T19:46+0000

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ونقل موقع "سودان تربيون" مجموعة من أوامر الطوارئ أصدرها والي النيل الأبيض، من بينها "إغلاق الأندية والمقاهي والأسواق ومنع استخدام المواعين النهرية بالولاية استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية وقانون حماية السلامة العامة"، بحسب نص القرار.وفسر الأمر "المواعين النهرية" بأنها تشمل "اللنش والقوارب وأي وسيلة أخرى يستخدمها المواطنون لعبور مياه نهر النيل الأبيض".شمل حظر استخدام المواعين النهرية أي غرض لهذا الاستخدام، معتبرا كل من يقوم بنقل الأشخاص أو الأشياء الأخرى أو يمارس أي نشاط على النيل مخالف لهذا الأمر، يعرض نفسه لعقوبة السجن ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه (نحو 2500 دولار)، وفي حال تكرار المخالفة تطبق العقوبتان معًا إلى جانب مصادرة الوسيلة.في السياق ذاته، تضمنت الأوامر التي صدرت عقب اجتماع للجنة الأمن بولاية النيل الأبيض على إغلاق الأندية والمقاهي والأسواق بالولاية اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً باستثناء المرافق الصحية والمخابز، محددة عقوبة لكل من يخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرًا أو الغرامة بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه (نحو 500 ألف دولار) وفي حالة تكرار المخالفة تطبق العقوبتان معًا.يذكر أن ولاية النيل الأبيض تقع في منطقة عمليات نشطة حيث تسيطر الدعم السريع على محلية القطينة الواقعة شمالي الولاية، كما تتمركز قوات الدعم في منطقة جبل موية التابعة لولاية سنار شرقي الولاية، فضلاً عن وجودها في مناطق الرهد وأم روابة التابعة لولاية شمال كردفان والواقعة غرب ولاية النيل الأبيض.وتستمر المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العديد من المناطق السودانية، باستخدام أسلحة مختلفة شملت الطائرات المسيرة.وفجر اليوم الأربعاء، أسقط الجيش السوداني طائرات مسيرة تابعة للـ"دعم السريع" أثناء تحليقها على ارتفاعات منخفضة في أجواء منطقة شندي بولاية نهر النيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.وتم إسقاط المسيرات التابعة للـ"دعم السريع" باستخدام المضادات الأرضية، حيث جرى التصدي لها قبل أن تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، بحسب الإعلام المحلي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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