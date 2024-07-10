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https://sarabic.ae/20240710/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-طائرتين-مسيرتين-وزورق-لـ-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090680405.html
القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورق لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورق لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، أنها دمرت طائرتين مُسيرتين واعترضت زورقاً غير مأهول أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في البحر الأحمر، ضمن... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T23:31+0000
2024-07-10T23:31+0000
أنصار الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهر - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مُسير تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة البحر الأحمر".وأضافت أنه "تقرر أن الطائرات بدون طيار والزورق المُسير يمثلون تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وحسب القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".ويأتي البيان الأمريكي، غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً من ربان سفينة تجارية بوقوع انفجار بالقرب منها على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا جنوب غربي اليمن.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، مهاجمة ثلاث سفن تجارية بينها أمريكية وإسرائيلية، بالصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وذلك ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها مساندة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والأبيض المتوسط، إلى 162 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240709/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-بينها-أمريكية-وإسرائيلية-في-بحر-العرب-وخليج-عدن-1090645150.html
https://sarabic.ae/20240709/تهديدات-أنصار-الله-للسعودية-هل-تنسف-محادثات-السلام؟-1090639542.html
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أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورق لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر

23:31 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، أنها دمرت طائرتين مُسيرتين واعترضت زورقاً غير مأهول أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في البحر الأحمر، ضمن الهجمات البحرية للجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
القاهر - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مُسير تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة البحر الأحمر".
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن بينها أمريكية وإسرائيلية في بحر العرب وخليج عدن
أمس, 20:08 GMT
وأضافت أنه "تقرر أن الطائرات بدون طيار والزورق المُسير يمثلون تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وحسب القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".
ويأتي البيان الأمريكي، غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً من ربان سفينة تجارية بوقوع انفجار بالقرب منها على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا جنوب غربي اليمن.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، مهاجمة ثلاث سفن تجارية بينها أمريكية وإسرائيلية، بالصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وذلك ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها مساندة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والأبيض المتوسط، إلى 162 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
راديو
تهديدات "أنصار الله" للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
أمس, 16:51 GMT
وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم13:20 GMT
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