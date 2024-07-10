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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
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الناتو يعتزم تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا بذريعة "السلام"
الناتو يعتزم تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا بذريعة "السلام"
سبوتنيك عربي
أعلن أعضاء حلف الناتو، اليوم الأربعاء، أن الناتو يهدف إلى تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا بذريعة "دعم السلام" في المنطقة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T20:55+0000
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وجاء في بيان مشترك لأعضاء الحلف: "يوفر الجوار الجنوبي لحلف شمال الأطلسي فرصا للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأشار البيان إلى أن أعضاء الحلف اعتمدوا خطة عمل لتعزيز التوجه نحو الجنوب، وسيفتح الناتو مكتبًا في العاصمة الأردنية عمان، وسيواصل العمل مع السلطات العراقية.واعتبر حلف شمال الأطلسي في إعلان قمة واشنطن أن روسيا تظل "التهديد الأكبر" لأمن الحلف، إلا أنه أعرب عن استعداده للحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو لمنع التصعيد.ولفت البيان إلى ان الحلف الناتو يعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال العام المقبل.
https://sarabic.ae/20240710/أوربان-يصف-الدور-المتنامي-لحلف-الناتو--بالصراع-في-أوكرانيا-بأنه-خطير-وغير-مسؤول-1090677802.html
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العالم, العالم العربي, أفريقيا, الناتو, أخبار العالم الآن
العالم, العالم العربي, أفريقيا, الناتو, أخبار العالم الآن

الناتو يعتزم تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا بذريعة "السلام"

20:55 GMT 10.07.2024
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Photo / NATO
تابعنا عبر
أعلن أعضاء حلف الناتو، اليوم الأربعاء، أن الناتو يهدف إلى تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا بذريعة "دعم السلام" في المنطقة.
وجاء في بيان مشترك لأعضاء الحلف: "يوفر الجوار الجنوبي لحلف شمال الأطلسي فرصا للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وتابع: "من خلال شراكتنا، نسعى جاهدين للمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز السلام والازدهار في المنطقة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
أوربان يصف الدور المتنامي لحلف الناتو بالصراع في أوكرانيا بأنه خطير وغير مسؤول
19:41 GMT
وأشار البيان إلى أن أعضاء الحلف اعتمدوا خطة عمل لتعزيز التوجه نحو الجنوب، وسيفتح الناتو مكتبًا في العاصمة الأردنية عمان، وسيواصل العمل مع السلطات العراقية.
واعتبر حلف شمال الأطلسي في إعلان قمة واشنطن أن روسيا تظل "التهديد الأكبر" لأمن الحلف، إلا أنه أعرب عن استعداده للحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو لمنع التصعيد.
ولفت البيان إلى ان الحلف الناتو يعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال العام المقبل.
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