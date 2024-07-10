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باحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر
باحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في الشأن الروسي، سمير أيوب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تطبيق سياساتها في جورجيا وإشعال الفتنة فيها. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T12:16+0000
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وقال أيوب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأميركية دائمًا ما تستخدم أساليب "هوليوودية" في تطبيقها لسياساتها في الدول التي لا تخضع لإملاءاتها وهو ما تحاول فعله اليوم في جورجيا، عبر تخطيطها لقلب السلطة خلال الانتخابات البرلمانية".وأوضح أنه "من الصعب على الولايات المتحدة إيجاد نظام يضحّي بشعبه و دولته كما فعل نظام كييف وبالتالي لن يكتب لهذه التجربة لأن تتكرر في جورجيا".بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجياوأشار أيوب إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية عندما تعجز عن السيطرة على أيّ دولة تلجأ إلى إشعال حرب أهلية داخلية وهو ما تحاول فعله في جورجيا اليوم، إلا أن التعاون الجورجي الروسي قطع الطريق أمام هذا الغرب من النجاح في مخططه".ورأى أن "موقع جورجيا مهم جدا بالنسبة لروسبا كونها تعمل على تأمين الاستقرار لكل دول الجوار والعالم، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك تصعيد كبير على الرغم من كل المحاولات الأميركية بتأجيج الصراع العالمي".بوريل: الاتحاد الأوروبي قد يخفض تمويل ودعم جورجيا الأمني بسبب قانون العملاء الأجانب
https://sarabic.ae/20240709/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-هناك-محاولة-لتغيير-السلطة-في-جورجيا-1090613692.html
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روسيا, جورجيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك
روسيا, جورجيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك

باحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر

12:16 GMT 10.07.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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حصري
أكّد الباحث في الشأن الروسي، سمير أيوب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تطبيق سياساتها في جورجيا وإشعال الفتنة فيها.
وقال أيوب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأميركية دائمًا ما تستخدم أساليب "هوليوودية" في تطبيقها لسياساتها في الدول التي لا تخضع لإملاءاتها وهو ما تحاول فعله اليوم في جورجيا، عبر تخطيطها لقلب السلطة خلال الانتخابات البرلمانية".

وأضاف: "جورجيا أدركت أن تحسين علاقاتها مع روسيا سيعود بفائدة كبيرة لناحية حفظ الأمن والاستقرار، لا سيّما و أن الإدارة الأميركية تبتدع قوانين تتناسب مع سياساتها في المنطقة ومستعدة للتضحية بجميع الشعوب لتنفيذ مصالحها شرط أن لا يطال الخطر شعبها أو جيشها".

وأوضح أنه "من الصعب على الولايات المتحدة إيجاد نظام يضحّي بشعبه و دولته كما فعل نظام كييف وبالتالي لن يكتب لهذه التجربة لأن تتكرر في جورجيا".
بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا

وشدّد على أن "الهدف الرئيسي اليوم لدى الولايات المتحدة الأميركية هو إشغال روسيا وتحديدًا بعد أن فشل الغرب في أوكرانيا، التي بدورها باتت تشكل عبئًا كبيرًا عليها مع تغيّر الرأي العام الأوروبي حيال هذه المواجهة"، مضيفًا أن "تخبط حلف "الناتو" بقيادة الإدارة الأميركية يجعل الغرب يدعم أيّ اضطرابات قد تحصل للضغط على روسيا".

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وأشار أيوب إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية عندما تعجز عن السيطرة على أيّ دولة تلجأ إلى إشعال حرب أهلية داخلية وهو ما تحاول فعله في جورجيا اليوم، إلا أن التعاون الجورجي الروسي قطع الطريق أمام هذا الغرب من النجاح في مخططه".

وفي هذا الإطار، لفت الباحث في الشأن الروسي إلى أن "كل ما يحصل اليوم يشير إلى أن حلف الناتو مستمر في سياساته الاستفزازية، إلا أنّ سياسة الاحتواء التي تتبعها روسيا أثمرت نجاحاً روسيًّا كبيرًا في بناء العلاقات والتحالفات مع العديد من الدول وهو دليل على فشل المخطط الأميركي في عزل روسيا".

ورأى أن "موقع جورجيا مهم جدا بالنسبة لروسبا كونها تعمل على تأمين الاستقرار لكل دول الجوار والعالم، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك تصعيد كبير على الرغم من كل المحاولات الأميركية بتأجيج الصراع العالمي".
بوريل: الاتحاد الأوروبي قد يخفض تمويل ودعم جورجيا الأمني بسبب قانون العملاء الأجانب
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