https://sarabic.ae/20240710/باحث-في-الشأن-الروسي-أميركا-تريد-إشعال-الفتنة-في-جورجيا-للضغط-على-روسيا-وتجربة-أوكرانيا-لن-تتكرر-1090661229.html

باحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر

باحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث في الشأن الروسي، سمير أيوب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تطبيق سياساتها في جورجيا وإشعال الفتنة فيها. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T12:16+0000

2024-07-10T12:16+0000

2024-07-10T12:16+0000

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وقال أيوب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأميركية دائمًا ما تستخدم أساليب "هوليوودية" في تطبيقها لسياساتها في الدول التي لا تخضع لإملاءاتها وهو ما تحاول فعله اليوم في جورجيا، عبر تخطيطها لقلب السلطة خلال الانتخابات البرلمانية".وأوضح أنه "من الصعب على الولايات المتحدة إيجاد نظام يضحّي بشعبه و دولته كما فعل نظام كييف وبالتالي لن يكتب لهذه التجربة لأن تتكرر في جورجيا".بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجياوأشار أيوب إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية عندما تعجز عن السيطرة على أيّ دولة تلجأ إلى إشعال حرب أهلية داخلية وهو ما تحاول فعله في جورجيا اليوم، إلا أن التعاون الجورجي الروسي قطع الطريق أمام هذا الغرب من النجاح في مخططه".ورأى أن "موقع جورجيا مهم جدا بالنسبة لروسبا كونها تعمل على تأمين الاستقرار لكل دول الجوار والعالم، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك تصعيد كبير على الرغم من كل المحاولات الأميركية بتأجيج الصراع العالمي".بوريل: الاتحاد الأوروبي قد يخفض تمويل ودعم جورجيا الأمني بسبب قانون العملاء الأجانب

https://sarabic.ae/20240709/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-هناك-محاولة-لتغيير-السلطة-في-جورجيا-1090613692.html

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