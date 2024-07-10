https://sarabic.ae/20240710/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يلوح-بـخطوات-مباشرة-لدعم-المقاومة-في-المنطقة-1090654915.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ"خطوات مباشرة" لدعم "المقاومة" في المنطقة
قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ"خطوات مباشرة" لدعم "المقاومة" في المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "قوة المقاومة في المنطقة تتعاظم"، مضيفًا: "الصهاينة يتعرضون للقصف من قبل المقاومين في فلسطين... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T09:39+0000
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وهدد سلامي بـ"دخول ميادين الحرب"، مضيفًا: "ندعم جبهات المقاومة وإذا لزم الأمر ندخل ميادين الحرب"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، اليوم الأربعاء.واستطرد سلامي، بالقول: "قلوب الشعب الإيراني تمتلئ حبا ووفاء للشعوب الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "المقاومة بدأت منذ سنوات طويلة لتصبح قادرة على تغيير التاريخ في الوقت الحالي".وتؤكد إيران دعمها للفصائل الفلسطينية خلال حرب غزة، التي بدأت في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ووصلت المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، ذروتها في الأشهر الأخيرة، عندما تسبب هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق، برد إيران بقصف جوي استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل لأول مرة.وبعث الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، أول أمس الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قال فيها إن "إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة أمام الكيان الصهيوني، الذي لا يحظى بأي شرعية"، مضيفًا أن "جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية للنظام وتوجيهات قائد الثورة وسيستمر بقوة".
https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-للأمين-العام-لـحزب-الله-دعم-إيران-للمقاومة-ضد-إسرائيل-سيستمر-بقوة-1090599782.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ"خطوات مباشرة" لدعم "المقاومة" في المنطقة
صرح اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "قوة المقاومة في المنطقة تتعاظم"، مضيفًا: "الصهاينة يتعرضون للقصف من قبل المقاومين في فلسطين والعراق واليمن ولبنان بصورة يومية".
وهدد سلامي بـ"دخول ميادين الحرب"، مضيفًا: "ندعم جبهات المقاومة وإذا لزم الأمر ندخل ميادين الحرب"، حسبما ذكرت
وكالة "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، اليوم الأربعاء.
واستطرد سلامي، بالقول: "قلوب الشعب الإيراني تمتلئ حبا ووفاء للشعوب الإسلامية
"، مشيرًا إلى أن "المقاومة بدأت منذ سنوات طويلة لتصبح قادرة على تغيير التاريخ في الوقت الحالي".
وتؤكد إيران دعمها للفصائل الفلسطينية خلال حرب غزة، التي بدأت في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووصلت المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، ذروتها في الأشهر الأخيرة، عندما تسبب هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق، برد إيران بقصف جوي استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل لأول مرة.
وبعث الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، أول أمس الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قال فيها إن "إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة
أمام الكيان الصهيوني، الذي لا يحظى بأي شرعية"، مضيفًا أن "جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية للنظام وتوجيهات قائد الثورة وسيستمر بقوة".