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https://sarabic.ae/20240710/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يلوح-بـخطوات-مباشرة-لدعم-المقاومة-في-المنطقة-1090654915.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ"خطوات مباشرة" لدعم "المقاومة" في المنطقة
قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ"خطوات مباشرة" لدعم "المقاومة" في المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "قوة المقاومة في المنطقة تتعاظم"، مضيفًا: "الصهاينة يتعرضون للقصف من قبل المقاومين في فلسطين... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T09:39+0000
2024-07-10T09:39+0000
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وهدد سلامي بـ"دخول ميادين الحرب"، مضيفًا: "ندعم جبهات المقاومة وإذا لزم الأمر ندخل ميادين الحرب"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، اليوم الأربعاء.واستطرد سلامي، بالقول: "قلوب الشعب الإيراني تمتلئ حبا ووفاء للشعوب الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "المقاومة بدأت منذ سنوات طويلة لتصبح قادرة على تغيير التاريخ في الوقت الحالي".وتؤكد إيران دعمها للفصائل الفلسطينية خلال حرب غزة، التي بدأت في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ووصلت المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، ذروتها في الأشهر الأخيرة، عندما تسبب هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق، برد إيران بقصف جوي استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل لأول مرة.وبعث الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، أول أمس الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قال فيها إن "إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة أمام الكيان الصهيوني، الذي لا يحظى بأي شرعية"، مضيفًا أن "جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية للنظام وتوجيهات قائد الثورة وسيستمر بقوة".
https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-للأمين-العام-لـحزب-الله-دعم-إيران-للمقاومة-ضد-إسرائيل-سيستمر-بقوة-1090599782.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

قائد الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ"خطوات مباشرة" لدعم "المقاومة" في المنطقة

09:39 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / -قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
صرح اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "قوة المقاومة في المنطقة تتعاظم"، مضيفًا: "الصهاينة يتعرضون للقصف من قبل المقاومين في فلسطين والعراق واليمن ولبنان بصورة يومية".
وهدد سلامي بـ"دخول ميادين الحرب"، مضيفًا: "ندعم جبهات المقاومة وإذا لزم الأمر ندخل ميادين الحرب"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، اليوم الأربعاء.
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
الرئيس الإيراني في رسالة للأمين العام لـ"حزب الله": دعم إيران للمقاومة ضد إسرائيل سيستمر بقوة
8 يوليو, 16:08 GMT
واستطرد سلامي، بالقول: "قلوب الشعب الإيراني تمتلئ حبا ووفاء للشعوب الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "المقاومة بدأت منذ سنوات طويلة لتصبح قادرة على تغيير التاريخ في الوقت الحالي".
وتؤكد إيران دعمها للفصائل الفلسطينية خلال حرب غزة، التي بدأت في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووصلت المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، ذروتها في الأشهر الأخيرة، عندما تسبب هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق، برد إيران بقصف جوي استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل لأول مرة.
وبعث الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، أول أمس الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قال فيها إن "إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة أمام الكيان الصهيوني، الذي لا يحظى بأي شرعية"، مضيفًا أن "جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية للنظام وتوجيهات قائد الثورة وسيستمر بقوة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع09:38 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
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