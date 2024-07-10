https://sarabic.ae/20240710/محكمة-عراقية-تقضي-بإعدام-زوجة-أبو-بكر-البغدادي-1090667415.html

محكمة عراقية تقضي بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي

محكمة عراقية تقضي بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي

سبوتنيك عربي

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بعد إدانتها بالعمل مع عصابات "داعش"... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T14:43+0000

2024-07-10T14:43+0000

2024-07-10T14:43+0000

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانا أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق، قال فيه إن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها باحتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".وأضاف بيان المجلس القضاء الأعلى في العراق أن "الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الناجيات الإيزيديات".وفي وقت سابق، قٌتل تسعة أشخاص من رعاة الأغنام في هجوم جديد شنه خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، على تجمع للأغنام والمواشي في البادية السورية بريف محافظة الرقة شرقي البلاد.وأفاد حينها مراسل "سبوتنيك"، بأن "مجموعة من خلايا فلول تنظيم "داعش" الإرهابي هاجمت، فجر اليوم الخميس 4 حزيران / يونيو، مزرعة (الحردان) في بادية البشري بالقرب من قرية البوحمد جنوب شرقي محافظة الرقة شرقي البلاد".وتابع: "تسلل المسلحون إلى المنطقة عبر الدرجات النارية وقاموا بمحاصرة المرزرعة المذكورة وقتلوا أحد رعاة الأغنام، و50 رأسا من الأغنام أيضاً، وقاموا باختطاف 8 أشخاص آخرين مع 300 رأس من الأغنام".وأوضح عبد الله العبد الله، أحد سكان المنطقة، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أنه "بعد حدوث الهجوم المباغت قام عدد كبير من سكان القرى بملاحقة المهاجمين عبر "فزعة كبيرة" مع مؤازرة من قوات الدفاع الوطني والجيش السوري، حيث تم العثور على جثث المختطفين الثمانية على مسافة بعيدة عن القرية مع نفوق الـ300 رأس من الأغنام بعد إعدامها من قبل المسلحين".

https://sarabic.ae/20240630/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-مقتل-4-عسكريين-بينهم-ضابط-بهجوم-لتنظيم-داعش-الإرهابي-على-نقطة-للجيش-السوري-1090334558.html

https://sarabic.ae/20240612/مقتل-16-عسكريا-سوريا-إثر-هجوم-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1089794101.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار