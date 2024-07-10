https://sarabic.ae/20240710/مصر-تؤكد-دعمها-الكامل-للبنان-أمام-ما-يواجهه-من-تهديدات-ومخاطر-1090674827.html
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، وذلك لتهنئته على توليه منصبه الجديد. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T17:13+0000
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وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي، أكد خلال الاتصال أن مصر تعطي أولوية للملف اللبناني والعمل على استقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.من جانبه، أعرب الوزير بوحبيب عن تقدير بلاده للدعم المصري لاستقرار لبنان ومواجهة التحديات التي يمر بها.وقد أكد الجانبان تطلعهما لاستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.كما توقع تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية، أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري، هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240705/تقرير-رفض-حزب-الله-المقترح-الأمريكي-يمنح-إسرائيل-شرعية-شن-حرب-على-لبنان-1090507079.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, لبنان, العالم العربي, الأخبار
مصر, لبنان, العالم العربي, الأخبار
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر
تلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، وذلك لتهنئته على توليه منصبه الجديد.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي، أكد خلال الاتصال أن مصر
تعطي أولوية للملف اللبناني والعمل على استقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.
وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة للوقف الفوري للحرب في غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.
من جانبه، أعرب الوزير بوحبيب عن تقدير بلاده للدعم المصري لاستقرار لبنان
ومواجهة التحديات التي يمر بها.
وقد أكد الجانبان تطلعهما لاستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات
على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.
كما توقع تقرير نشرته مجلة
"بيلد" الألمانية، أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري، هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.