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مقاتل من "القسام" يوجه رسالة لنتنياهو خلال التصدي لآليات الجيش الإسرائيلي... فيديو
مقاتل من "القسام" يوجه رسالة لنتنياهو خلال التصدي لآليات الجيش الإسرائيلي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت" كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوى في مدينة غزة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T12:43+0000
2024-07-10T12:43+0000
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ويظهر مقطع مصور نشرته "القسام"، قيام مقاتلي التنظيم برصد تحركات آليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلين في قطاع غزة، إذ قام مقاتلو "القسام" بتجهيز كمائن مسبقة لآليات الجيش الإسرائيلي.أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزةوقام مقاتلو "القسام" باستهداف آليات الجيش الإسرائيلي، وقوة راجلة تحصنت في منزل بعبوة "تلفزيونية"، واستهداف قناص إسرائيلي في مبنى سكني.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل

مقاتل من "القسام" يوجه رسالة لنتنياهو خلال التصدي لآليات الجيش الإسرائيلي... فيديو

12:43 GMT 10.07.2024
© MAHMUD HAMSعناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
نشرت" كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوى في مدينة غزة.
ويظهر مقطع مصور نشرته "القسام"، قيام مقاتلي التنظيم برصد تحركات آليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلين في قطاع غزة، إذ قام مقاتلو "القسام" بتجهيز كمائن مسبقة لآليات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب "القسام"، خلال عملية الرصد والتجهيز، وجّه أحد مقاتلي "القسام" رسالة لرئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها: "والله إنّا نعدّ لك أصنافًا من الموت، ستجعلكم تلعنون أنفسكم أنكم فكرتم بالدخول إلى غزة".

أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة
وقام مقاتلو "القسام" باستهداف آليات الجيش الإسرائيلي، وقوة راجلة تحصنت في منزل بعبوة "تلفزيونية"، واستهداف قناص إسرائيلي في مبنى سكني.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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