https://sarabic.ae/20240710/وزير-الداخلية-بحكومة-الوحدة-الوطنية-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-أمر-مرفوض-1090664238.html
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تسعى لإقامة 4 خطوط دفاع للحد من الهجرة غير النظامية في الحدود والصحراء والمدن... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T13:43+0000
2024-07-10T13:43+0000
2024-07-10T13:43+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الليبية طرابلس بشأن منتدى الهجرة عبر المتوسط.وقال الطرابلسي إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين.وأضاف أن الحكومة الليبية لن تستخدم ملف الهجرة سياسيا، ولا بد من تأمين الحدود الجنوبية للسيطرة على الطرق الرئيسية للهجرة غير النظامية.وأكد الوزير أن وزارة الداخلية قامت بتجهيز 5000 شرطي للعمل الأمني في مدة 30 يوما للمساعدة في تأمين الحدود.وتابع: "حان الوقت لحل مشكلة ملف الهجرة ولن تستمر ليبيا في دفع ثمن هذا الملف".يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تقوم بتجهيز منتدى الهجرة عبر المتوسط المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس.
https://sarabic.ae/20240512/استمرار-تدفق-الجثث-بعد-انقلاب-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-مدينة-صبراتة-غربي-ليبيا-صور-1088765166.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تسعى لإقامة 4 خطوط دفاع للحد من الهجرة غير النظامية في الحدود والصحراء والمدن والبحر.
وحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الليبية طرابلس بشأن منتدى الهجرة عبر المتوسط.
وقال الطرابلسي إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين.
وأضاف أن الحكومة الليبية لن تستخدم ملف الهجرة سياسيا، ولا بد من تأمين الحدود الجنوبية للسيطرة على الطرق الرئيسية للهجرة غير النظامية.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية قامت بتجهيز 5000 شرطي للعمل الأمني في مدة 30 يوما للمساعدة في تأمين الحدود.
وشدد الطرابلسي على أن مسألة توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض، مؤكدا أن عدد الأجانب في ليبيا يقدر بـ 2.5 مليون أغلبهم دخلوا البلاد من دون تأشيرات رسمية.
وتابع: "حان الوقت لحل مشكلة ملف الهجرة ولن تستمر ليبيا في دفع ثمن هذا الملف".
يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تقوم بتجهيز منتدى الهجرة عبر المتوسط المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس.