وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240710/وزير-الداخلية-بحكومة-الوحدة-الوطنية-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-أمر-مرفوض-1090664238.html
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تسعى لإقامة 4 خطوط دفاع للحد من الهجرة غير النظامية في الحدود والصحراء والمدن... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T13:43+0000
2024-07-10T13:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الليبية طرابلس بشأن منتدى الهجرة عبر المتوسط.وقال الطرابلسي إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين.وأضاف أن الحكومة الليبية لن تستخدم ملف الهجرة سياسيا، ولا بد من تأمين الحدود الجنوبية للسيطرة على الطرق الرئيسية للهجرة غير النظامية.وأكد الوزير أن وزارة الداخلية قامت بتجهيز 5000 شرطي للعمل الأمني في مدة 30 يوما للمساعدة في تأمين الحدود.وتابع: "حان الوقت لحل مشكلة ملف الهجرة ولن تستمر ليبيا في دفع ثمن هذا الملف".يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تقوم بتجهيز منتدى الهجرة عبر المتوسط المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس.
https://sarabic.ae/20240512/استمرار-تدفق-الجثث-بعد-انقلاب-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-مدينة-صبراتة-غربي-ليبيا-صور-1088765166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض

13:43 GMT 10.07.2024
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تسعى لإقامة 4 خطوط دفاع للحد من الهجرة غير النظامية في الحدود والصحراء والمدن والبحر.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الليبية طرابلس بشأن منتدى الهجرة عبر المتوسط.
وقال الطرابلسي إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين.
وأضاف أن الحكومة الليبية لن تستخدم ملف الهجرة سياسيا، ولا بد من تأمين الحدود الجنوبية للسيطرة على الطرق الرئيسية للهجرة غير النظامية.
عناصر الهلال الأحمر الليبي بمدينة صبراتة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
استمرار تدفق الجثث بعد انقلاب قارب هجرة غير شرعية قبالة مدينة صبراتة غربي ليبيا... صور
12 مايو, 12:38 GMT
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية قامت بتجهيز 5000 شرطي للعمل الأمني في مدة 30 يوما للمساعدة في تأمين الحدود.

وشدد الطرابلسي على أن مسألة توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض، مؤكدا أن عدد الأجانب في ليبيا يقدر بـ 2.5 مليون أغلبهم دخلوا البلاد من دون تأشيرات رسمية.

وتابع: "حان الوقت لحل مشكلة ملف الهجرة ولن تستمر ليبيا في دفع ثمن هذا الملف".
يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تقوم بتجهيز منتدى الهجرة عبر المتوسط المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم13:20 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала