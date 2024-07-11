https://sarabic.ae/20240711/أردوغان-من-غير-المقبول-أن-يصبح-الناتو-طرفا-في-الصراع-الأوكراني-ونتوقع-فرصة-للدبلوماسية-1090719900.html

أردوغان: من غير المقبول أن يصبح "الناتو" طرفا في الصراع الأوكراني ونتوقع "فرصة للدبلوماسية"

أردوغان: من غير المقبول أن يصبح "الناتو" طرفا في الصراع الأوكراني ونتوقع "فرصة للدبلوماسية"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه من غير المقبول أن يصبح حلف شمال الأطلسي (ناتو) طرفاً في الصراع في أوكرانيا، مضيفا بأن تركيا تتوقع أن "تتاح... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T23:04+0000

2024-07-11T23:04+0000

2024-07-11T23:04+0000

رجب طيب أردوغان

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الناتو

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "منذ اليوم الأول، واصلت تركيا جهودها لإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا. يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة".وأضاف: "لن يكون هناك خاسرون في عالم عادل. لقد شاركت هذه التقييمات خلال قمة حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا: "نعتبر أنه من غير المقبول أن يصبح الناتو طرفاً في هذا الصراع في أوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240711/الناتو-وافق-على-تمويل-أوكرانيا-بمبلغ-40-مليار-يورو-لمدة-عام-واحد-فقط-1090719738.html

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رجب طيب أردوغان, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم