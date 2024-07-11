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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240711/أردوغان-من-غير-المقبول-أن-يصبح-الناتو-طرفا-في-الصراع-الأوكراني-ونتوقع-فرصة-للدبلوماسية-1090719900.html
أردوغان: من غير المقبول أن يصبح "الناتو" طرفا في الصراع الأوكراني ونتوقع "فرصة للدبلوماسية"
أردوغان: من غير المقبول أن يصبح "الناتو" طرفا في الصراع الأوكراني ونتوقع "فرصة للدبلوماسية"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه من غير المقبول أن يصبح حلف شمال الأطلسي (ناتو) طرفاً في الصراع في أوكرانيا، مضيفا بأن تركيا تتوقع أن "تتاح... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T23:04+0000
2024-07-11T23:04+0000
رجب طيب أردوغان
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "منذ اليوم الأول، واصلت تركيا جهودها لإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا. يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة".وأضاف: "لن يكون هناك خاسرون في عالم عادل. لقد شاركت هذه التقييمات خلال قمة حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا: "نعتبر أنه من غير المقبول أن يصبح الناتو طرفاً في هذا الصراع في أوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240711/الناتو-وافق-على-تمويل-أوكرانيا-بمبلغ-40-مليار-يورو-لمدة-عام-واحد-فقط-1090719738.html
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رجب طيب أردوغان, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رجب طيب أردوغان, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

أردوغان: من غير المقبول أن يصبح "الناتو" طرفا في الصراع الأوكراني ونتوقع "فرصة للدبلوماسية"

23:04 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه من غير المقبول أن يصبح حلف شمال الأطلسي (ناتو) طرفاً في الصراع في أوكرانيا، مضيفا بأن تركيا تتوقع أن "تتاح للدبلوماسية فرصة".
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "منذ اليوم الأول، واصلت تركيا جهودها لإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا. يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو وافق على تمويل أوكرانيا بمبلغ 40 مليار يورو لمدة عام واحد فقط
22:38 GMT
وأضاف: "لن يكون هناك خاسرون في عالم عادل. لقد شاركت هذه التقييمات خلال قمة حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا: "نعتبر أنه من غير المقبول أن يصبح الناتو طرفاً في هذا الصراع في أوكرانيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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