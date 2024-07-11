https://sarabic.ae/20240711/الناتو-وافق-على-تمويل-أوكرانيا-بمبلغ-40-مليار-يورو-لمدة-عام-واحد-فقط-1090719738.html
الناتو وافق على تمويل أوكرانيا بمبلغ 40 مليار يورو لمدة عام واحد فقط
الناتو وافق على تمويل أوكرانيا بمبلغ 40 مليار يورو لمدة عام واحد فقط
سبوتنيك عربي
كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن دول الحلف اتفقت على دعم أوكرانيا بمبلغ 40 مليار يورو (حوالي 43 مليار دولار أمريكي)... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T22:38+0000
2024-07-11T22:38+0000
2024-07-11T22:39+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحافية: "اتفق الحلفاء على تقديم المساعدة بحد أدنى 40 مليار يورو العام المقبل، وسنناقش مستوى التمويل في القمة المقبلة لضمان أن دعمنا يلبي احتياجات أوكرانيا".وأضاف أنه بعد ذلك، سيتعين على الناتو تقديم المساعدة التي تلبي الاحتياجات العسكرية لكييف.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20240711/الناتو-ندعم-جهود-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-طالما-استمرت-في-الإصلاحات-1090719409.html
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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الناتو وافق على تمويل أوكرانيا بمبلغ 40 مليار يورو لمدة عام واحد فقط
22:38 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 22:39 GMT 11.07.2024)
كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن دول الحلف اتفقت على دعم أوكرانيا بمبلغ 40 مليار يورو (حوالي 43 مليار دولار أمريكي) لعام 2025 فقط، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة الالتزامات المالية الإضافية لكييف في القمة التي ستعقد في هولندا العام المقبل.
بروكسل - سبوتنيك
. وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحافية: "اتفق الحلفاء على تقديم المساعدة بحد أدنى 40 مليار يورو العام المقبل، وسنناقش مستوى التمويل في القمة المقبلة لضمان أن دعمنا يلبي احتياجات أوكرانيا".
وأضاف أنه بعد ذلك، سيتعين على الناتو تقديم المساعدة التي تلبي الاحتياجات العسكرية لكييف.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.