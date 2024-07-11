https://sarabic.ae/20240711/الناتو-ندعم-جهود-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-طالما-استمرت-في-الإصلاحات-1090719409.html
الناتو: ندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الحلف طالما استمرت في الإصلاحات
الناتو: ندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الحلف طالما استمرت في الإصلاحات
سبوتنيك عربي
أعلن بيان صدر عقب اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأوكرانيا على هامش قمة الحلف المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحلف سيدعم جهود أوكرانيا للانضمام... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T22:12+0000
2024-07-11T22:12+0000
2024-07-11T22:12+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بروكسل - سبوتنيك. وقال البيان: "يرحب الحلفاء بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا منذ قمة فيلنيوس لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والأمنية اللازمة".وأضاف: "بينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سيواصل الحلفاء دعمها في طريقها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240711/الكرملين-توسع-الناتو-في-أوكرانيا-تهديد-غير-مقبول-لأمن-روسيا---1090693013.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الناتو: ندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الحلف طالما استمرت في الإصلاحات
أعلن بيان صدر عقب اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأوكرانيا على هامش قمة الحلف المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحلف سيدعم جهود أوكرانيا للانضمام إليه طالما واصلت كييف إجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.
بروكسل - سبوتنيك
. وقال البيان: "يرحب الحلفاء بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا منذ قمة فيلنيوس لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والأمنية اللازمة".
وأضاف: "بينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سيواصل الحلفاء دعمها في طريقها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي
الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.