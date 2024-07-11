https://sarabic.ae/20240711/الكرملين-توسع-الناتو-في-أوكرانيا-تهديد-غير-مقبول-لأمن-روسيا---1090693013.html

الكرملين: توسع "الناتو" في أوكرانيا تهديد غير مقبول لأمن روسيا

الكرملين: توسع "الناتو" في أوكرانيا تهديد غير مقبول لأمن روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو تتحرك باستمرار نحو حدود روسيا الاتحادية، مشددًا... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T09:18+0000

2024-07-11T09:18+0000

2024-07-11T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن التحالف يسعى إلى تحقيق أحد أهدافه الرئيسية، وهو قمع روسيا، وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وتابع: "البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي تتحرك باستمرار وتدريجيا نحو حدودنا".وأشار بيسكوف إلى أن "الناتو منخرط فعليا بشكل كامل في الصراع الدائر حول أوكرانيا".وأوضح أن "خصوم روسيا في أوروبا والولايات المتحدة ليسوا مؤيدين للسلام والحوار بشأن أوكرانيا، كما يتضح من الإعلان الذي تم تبنيه في قمة الناتو". مشير إلى أن "حلف شمال الأطلسي أداة للمواجهة وليس للسلام والأمن".ووفقا لبيسكوف فإن "الهند داعمة للسلام، والهند داعمة للحوار. وهذا، في الواقع، يتوافق تمامًا مع رؤيتنا ونهجنا. نحن أيضًا مؤيدون للسلام ومؤيدون للحوار".

https://sarabic.ae/20240711/الصين-تعارض-بشدة-إعلان-قمة-حلف-الناتو-المليء-بالأكاذيب--1090680881.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الناتو