https://sarabic.ae/20240710/الناتو-يدعم-مسار-أوكرانيا-للاندماج-في-المجتمع-الأوروأطلسي-وعضوية-الحلف-1090679935.html
الناتو يدعم مسار أوكرانيا للاندماج في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف
الناتو يدعم مسار أوكرانيا للاندماج في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف
سبوتنيك عربي
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعمه الكامل لـ "مسار لا رجعة فيه" لاندماج أوكرانيا في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T21:42+0000
2024-07-10T21:42+0000
2024-07-10T21:42+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة الحلف في واشنطن: "نرحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته أوكرانيا منذ قمة [العام الماضي للناتو في] فيلنيوس بشأن إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية المطلوبة، وبينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سنواصل دعمها في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".وأضاف الناتو أنه لن يكون بمقدوره توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف إلا عندما يوافق جميع الأعضاء، وتستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240710/أوربان-يصف-الدور-المتنامي-لحلف-الناتو--بالصراع-في-أوكرانيا-بأنه-خطير-وغير-مسؤول-1090677802.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا
الناتو يدعم مسار أوكرانيا للاندماج في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعمه الكامل لـ "مسار لا رجعة فيه" لاندماج أوكرانيا في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في البيان الختامي لقمة الحلف في واشنطن: "نرحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته أوكرانيا منذ قمة [العام الماضي للناتو في] فيلنيوس بشأن إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية المطلوبة، وبينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سنواصل دعمها في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".
وأضاف الناتو أنه لن يكون بمقدوره توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
إلا عندما يوافق جميع الأعضاء، وتستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.