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https://sarabic.ae/20240711/الصين-تعارض-بشدة-إعلان-قمة-حلف-الناتو-المليء-بالأكاذيب--1090680881.html
الصين تعارض بشدة إعلان قمة حلف الناتو "المليء بالأكاذيب"
الصين تعارض بشدة إعلان قمة حلف الناتو "المليء بالأكاذيب"
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التصريحات المتعلقة ببكين في إعلان قمة الناتو كاذبة وأن الصين ترفض ذلك بشدة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T02:54+0000
2024-07-11T02:54+0000
الصين
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بكين - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان: "إعلان قمة الناتو في واشنطن مليء بعقلية الحرب الباردة والخطابات العدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والافتراء".وأضاف البيان: "نحن غير راضين عنه بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجات صارمة لدى الناتو".وجاء في البيان الختامي لقمة الحلف في واشنطن: "نحث جمهورية الصين الشعبية على الانخراط في مناقشات استراتيجية للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار من خلال الشفافية".وأضاف:مؤخرًا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية، ويشكل تحديًا لأمنها.وأتى تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ردًا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ لصحيفة يوميوري اليابانية، والتي قال فيها إن الناتو لا يعتبر الصين منافسًا له، لكنه لا يزال ينظر إلى أفعالها على أنها تمثل تحديًا لقيم الحلف ومصالحه وأمنه.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في 18 حزيران/يونيو، أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل بشأن دور الناتو في الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أنه يجب على الحلف إعادة النظر في أفعاله.
https://sarabic.ae/20240710/بكين-تعارض-استخدام-الناتو-لقضايا-البؤر-الساخنة-الإقليمية-لتشويه-صورة-الصين-1090680083.html
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الصين, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعارض بشدة إعلان قمة حلف الناتو "المليء بالأكاذيب"

02:54 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
تابعنا عبر
أعلنت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التصريحات المتعلقة ببكين في إعلان قمة الناتو كاذبة وأن الصين ترفض ذلك بشدة.
بكين - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان: "إعلان قمة الناتو في واشنطن مليء بعقلية الحرب الباردة والخطابات العدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والافتراء".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
بكين تعارض استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين
أمس, 21:57 GMT
وأضاف البيان: "نحن غير راضين عنه بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجات صارمة لدى الناتو".
وجاء في البيان الختامي لقمة الحلف في واشنطن: "نحث جمهورية الصين الشعبية على الانخراط في مناقشات استراتيجية للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار من خلال الشفافية".
وأضاف:
"نحن منفتحون على المشاركة البناءة مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك بناء الشفافية المتبادلة بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف".
مؤخرًا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية، ويشكل تحديًا لأمنها.
وأتى تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ردًا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ لصحيفة يوميوري اليابانية، والتي قال فيها إن الناتو لا يعتبر الصين منافسًا له، لكنه لا يزال ينظر إلى أفعالها على أنها تمثل تحديًا لقيم الحلف ومصالحه وأمنه.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في 18 حزيران/يونيو، أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل بشأن دور الناتو في الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أنه يجب على الحلف إعادة النظر في أفعاله.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
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