https://sarabic.ae/20240710/بكين-تعارض-استخدام-الناتو-لقضايا-البؤر-الساخنة-الإقليمية-لتشويه-صورة-الصين-1090680083.html
بكين تعارض استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين
بكين تعارض استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين
سبوتنيك عربي
قالت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، إن بكين تعارض بشدة استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T21:57+0000
2024-07-10T21:57+0000
2024-07-10T21:57+0000
الصين
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو في بيان لـوكالة "سبوتنيك": "تعارض الصين بشدة استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين والتحريض على 'حرب باردة جديدة'".ودعت السفارة الناتو إلى التوقف فوراً عن توجيه اتهامات لا أساس لها والتصريحات الاستفزازية ضد الصين، والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأمن الدولي.في وقت سابق، أصدر الناتو إعلاناً مشتركاً أشار لأول مرة إلى الصين كتهديد للأمن الأوروبي الأطلسي بسبب جهودها الأخيرة في التحديث عبر مجموعة من القطاعات.
https://sarabic.ae/20240702/بكين-الناتو-يتدخل-في-الشؤون-الداخلية-للصين-ويشكل-تحديا-لأمنها-1090378947.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
بكين تعارض استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين
قالت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، إن بكين تعارض بشدة استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو في بيان لـوكالة "سبوتنيك
": "تعارض الصين بشدة استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين والتحريض على 'حرب باردة جديدة'".
ودعت السفارة الناتو إلى التوقف فوراً عن توجيه اتهامات لا أساس لها والتصريحات الاستفزازية
ضد الصين، والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأمن الدولي.
في وقت سابق، أصدر الناتو إعلاناً مشتركاً أشار لأول مرة إلى الصين كتهديد للأمن الأوروبي الأطلسي بسبب جهودها الأخيرة في التحديث عبر مجموعة من القطاعات.