إسرائيل.. التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب بن غفير بسبب "تراخيص أسلحة"

عربي
بث مباشر لكلمة بوتين أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس"... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240711/إسرائيل-التحقيق-مع-مسؤول-كبير-في-مكتب-بن-غفير-بسبب-تراخيص-أسلحة-1090697817.html
إسرائيل.. التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب بن غفير بسبب "تراخيص أسلحة"
إسرائيل.. التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب بن غفير بسبب "تراخيص أسلحة"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه يتم التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تراخيص أسلحة غير قانونية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T11:32+0000
2024-07-11T11:32+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079037828_0:0:1574:886_1920x0_80_0_0_6321ac903c46311839304e358d3d2c7e.jpg
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن التحقيق مع المسؤول الكبير بمكتب بن غفير، جاء بعد تحقيق صحفي كشف أنه كان يوزع تراخيص حمل السلاح بشكل غير قانوني.وأوضحت الصحيفة أن "المسؤول هو رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إسرائيل أفيشر، الذي استقال من منصبه، في شهر ديسمبر(كانون الأول الماضي)، على خلفية موافقته على تراخيص آلاف الأسلحة دون تصديق قانوني".وطالب المحققون الإسرائيليون، إسرائيل أفيشر، بتقديم وثائق حول هذا الشأن، تتعلق بتعليمات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "في 22 من فبراير (شباط الماضي)، إنه في السابع من ديسمبر(كانون الأول) 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يفوق ما سُجل في عشرين سنة ماضية".وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل، دون رقابة، لمدنيين وعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.ووافق المسؤول الذي يعمل مع بن غفير، على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة، التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة جهات عدة.وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: "سأواصل سياستي بتسليح المدنيين الإسرائيليين". وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240222/المدعي-العام-الإسرائيلي-بصدد-التحقيق-في-توزيع-14-ألف-رخصة-سلاح-على-المدنيين-1086305590.html
https://sarabic.ae/20240711/تقرير-جنود-إسرائيليون-قاموا-بإخلاء-جرحى-وجثث-زملائهم-قبل-إنقاذ-المدنيين-في-7-أكتوبر-الماضي-1090692753.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079037828_59:0:1458:1049_1920x0_80_0_0_3cbd6166a857e35e5c8fa5683f01ea92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

إسرائيل.. التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب بن غفير بسبب "تراخيص أسلحة"

11:32 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه يتم التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تراخيص أسلحة غير قانونية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن التحقيق مع المسؤول الكبير بمكتب بن غفير، جاء بعد تحقيق صحفي كشف أنه كان يوزع تراخيص حمل السلاح بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أن "المسؤول هو رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إسرائيل أفيشر، الذي استقال من منصبه، في شهر ديسمبر(كانون الأول الماضي)، على خلفية موافقته على تراخيص آلاف الأسلحة دون تصديق قانوني".
وطالب المحققون الإسرائيليون، إسرائيل أفيشر، بتقديم وثائق حول هذا الشأن، تتعلق بتعليمات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
المدعي العام الإسرائيلي بصدد التحقيق في توزيع 14 ألف رخصة سلاح على المدنيين
22 فبراير, 09:58 GMT
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "في 22 من فبراير (شباط الماضي)، إنه في السابع من ديسمبر(كانون الأول) 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يفوق ما سُجل في عشرين سنة ماضية".
وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل، دون رقابة، لمدنيين وعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.
ووافق المسؤول الذي يعمل مع بن غفير، على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة، التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة جهات عدة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: "سأواصل سياستي بتسليح المدنيين الإسرائيليين".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
تقرير: جنود إسرائيليون قاموا بإخلاء جرحى وجثث زملائهم قبل إنقاذ المدنيين في 7 أكتوبر الماضي
09:43 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". قناة إسرائيلية: هناك تقدم في المفاوضات مع "حماس" بشأن محور فيلادلفيا05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала