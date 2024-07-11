https://sarabic.ae/20240711/إعلام-رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلن-رغبته-في-التوسط-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-1090692227.html

إعلام: رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رغبته في التوسط بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

إعلام: رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رغبته في التوسط بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

سبوتنيك عربي

قام رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بزيارة رسمية إلى السودان، استغرقت يوما واحدا، تتعلق بعلاقات البلدين وبحث الحرب الدائرة في السودان، منذ ما يقرب من عامين. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T08:52+0000

2024-07-11T08:52+0000

2024-07-11T08:52+0000

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ونقلت مصادر لقناة "الشرق"، قولها إن "رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن رغبته في التوسط بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".ووصل آبي أحمد، الثلاثاء الماضي، إلى السودان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن آبي أحمد، سيجري خلال الزيارة مباحثات مع البرهان، مضيفة أن البرهان وعدداً من المسؤولين في الدولة استقبلوا آبي أحمد، في مطار بورتسودان.ووفقا للوكالة السودانية، هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وكانت قوات الدعم السريع، قد اتهمت في وقت سابق، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.وقالت "الدعم السريع"، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20240709/لماذا-زار-رئيس-الحكومة-الإثيوبية-السودان-في-هذا-التوقيت؟-1090643403.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي