إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240711/إنقاذ-شابة-جرفها-التيار-لـ37-ساعة-في-عمق-المحيط-الهادئ-فيديو-1090702620.html
إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو
إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
في عملية إنقاذ غير معقولة، نجحت السلطات اليابانية في إنقاذ امرأة صينية جرفتها المياه إلى البحر أثناء السباحة على شاطئ ياباني، وذلك بعد مرور 37 ساعة على بقائها... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T13:44+0000
2024-07-11T13:44+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085899035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f923431c5532947ecfcbabb2317020aa.jpg
وبدأ خفر السواحل الياباني عملية البحث عن المرأة، التي تم تحديدها فقط على أنها مواطنة صينية في العشرينيات من عمرها، أفادت صديقتها مساء الاثنين الماضي، بأنها اختفت أثناء السباحة في شيمودا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.وأفاد خفر السواحل أن سفينة شحن رصدت المرأة في وقت مبكر من، أمس الأربعاء، بعد حوالي 36 ساعة من اختفائها، قبالة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو.وطلبت سفينة الشحن من ناقلة غاز البترول المسال المارة "كاكوا مارو" رقم 8، المساعدة، وقال المسؤولون إن اثنين من أفراد طاقمها قفزا في البحر وأنقذا المرأة، وأضافوا أن مروحية تابعة لخفر السواحل نقلتها جوا.وأشار المسؤولون إلى أن المرأة كانت تعاني من الجفاف قليلا، لكنها كانت بصحة جيدة، وخرجت بعد أن تم فحصها في مستشفى قريب.وأكد خفر السواحل أن المرأة الصينية انجرفت لمسافة أكثر من 80 كيلومترا، وكانت محظوظة لأنها نجت على الرغم من مخاطر إصابتها بضربة شمس تحت الشمس، أو انخفاض درجة حرارة جسها في الليل، أو أن تتعرض للاصطدام بسفينة في الظلام.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085899035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c1966bc960d1853a8d0bfa3d556686f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن

إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو

13:44 GMT 11.07.2024
© unspalsh/ samsommerالمحيط الهادئ
المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
المحيط الهادئ
© unspalsh/ samsommer
تابعنا عبر
في عملية إنقاذ غير معقولة، نجحت السلطات اليابانية في إنقاذ امرأة صينية جرفتها المياه إلى البحر أثناء السباحة على شاطئ ياباني، وذلك بعد مرور 37 ساعة على بقائها في المياه، بعد أن انجرفت لمسافة تزيد على 80 كيلومترا في المحيط الهادئ.
وبدأ خفر السواحل الياباني عملية البحث عن المرأة، التي تم تحديدها فقط على أنها مواطنة صينية في العشرينيات من عمرها، أفادت صديقتها مساء الاثنين الماضي، بأنها اختفت أثناء السباحة في شيمودا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.
وأفاد خفر السواحل أن سفينة شحن رصدت المرأة في وقت مبكر من، أمس الأربعاء، بعد حوالي 36 ساعة من اختفائها، قبالة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو.
وطلبت سفينة الشحن من ناقلة غاز البترول المسال المارة "كاكوا مارو" رقم 8، المساعدة، وقال المسؤولون إن اثنين من أفراد طاقمها قفزا في البحر وأنقذا المرأة، وأضافوا أن مروحية تابعة لخفر السواحل نقلتها جوا.
وأشار المسؤولون إلى أن المرأة كانت تعاني من الجفاف قليلا، لكنها كانت بصحة جيدة، وخرجت بعد أن تم فحصها في مستشفى قريب.
وأكد خفر السواحل أن المرأة الصينية انجرفت لمسافة أكثر من 80 كيلومترا، وكانت محظوظة لأنها نجت على الرغم من مخاطر إصابتها بضربة شمس تحت الشمس، أو انخفاض درجة حرارة جسها في الليل، أو أن تتعرض للاصطدام بسفينة في الظلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب13:09 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала