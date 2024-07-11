https://sarabic.ae/20240711/إنقاذ-شابة-جرفها-التيار-لـ37-ساعة-في-عمق-المحيط-الهادئ-فيديو-1090702620.html
إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو
إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
في عملية إنقاذ غير معقولة، نجحت السلطات اليابانية في إنقاذ امرأة صينية جرفتها المياه إلى البحر أثناء السباحة على شاطئ ياباني، وذلك بعد مرور 37 ساعة على بقائها... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T13:44+0000
2024-07-11T13:44+0000
2024-07-11T13:44+0000
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وبدأ خفر السواحل الياباني عملية البحث عن المرأة، التي تم تحديدها فقط على أنها مواطنة صينية في العشرينيات من عمرها، أفادت صديقتها مساء الاثنين الماضي، بأنها اختفت أثناء السباحة في شيمودا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.وأفاد خفر السواحل أن سفينة شحن رصدت المرأة في وقت مبكر من، أمس الأربعاء، بعد حوالي 36 ساعة من اختفائها، قبالة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو.وطلبت سفينة الشحن من ناقلة غاز البترول المسال المارة "كاكوا مارو" رقم 8، المساعدة، وقال المسؤولون إن اثنين من أفراد طاقمها قفزا في البحر وأنقذا المرأة، وأضافوا أن مروحية تابعة لخفر السواحل نقلتها جوا.وأشار المسؤولون إلى أن المرأة كانت تعاني من الجفاف قليلا، لكنها كانت بصحة جيدة، وخرجت بعد أن تم فحصها في مستشفى قريب.وأكد خفر السواحل أن المرأة الصينية انجرفت لمسافة أكثر من 80 كيلومترا، وكانت محظوظة لأنها نجت على الرغم من مخاطر إصابتها بضربة شمس تحت الشمس، أو انخفاض درجة حرارة جسها في الليل، أو أن تتعرض للاصطدام بسفينة في الظلام.
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نادي الفيديو, الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن
إنقاذ شابة جرفها التيار لـ37 ساعة في عمق المحيط الهادئ... فيديو
في عملية إنقاذ غير معقولة، نجحت السلطات اليابانية في إنقاذ امرأة صينية جرفتها المياه إلى البحر أثناء السباحة على شاطئ ياباني، وذلك بعد مرور 37 ساعة على بقائها في المياه، بعد أن انجرفت لمسافة تزيد على 80 كيلومترا في المحيط الهادئ.
وبدأ خفر السواحل الياباني عملية البحث عن المرأة، التي تم تحديدها فقط على أنها مواطنة صينية في العشرينيات من عمرها، أفادت صديقتها مساء الاثنين الماضي، بأنها اختفت أثناء السباحة في شيمودا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.
وأفاد خفر السواحل أن سفينة شحن رصدت المرأة في وقت مبكر من، أمس الأربعاء، بعد حوالي 36 ساعة من اختفائها، قبالة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو.
وطلبت سفينة الشحن من ناقلة غاز البترول المسال المارة "كاكوا مارو" رقم 8، المساعدة، وقال المسؤولون إن اثنين من أفراد طاقمها قفزا في البحر وأنقذا المرأة، وأضافوا أن مروحية تابعة لخفر السواحل نقلتها جوا.
وأشار المسؤولون إلى أن المرأة كانت تعاني من الجفاف قليلا، لكنها كانت بصحة جيدة، وخرجت بعد أن تم فحصها في مستشفى قريب.
وأكد خفر السواحل أن المرأة الصينية انجرفت لمسافة أكثر من 80 كيلومترا، وكانت محظوظة لأنها نجت على الرغم من مخاطر إصابتها بضربة شمس تحت الشمس، أو انخفاض درجة حرارة جسها في الليل، أو أن تتعرض للاصطدام بسفينة في الظلام.