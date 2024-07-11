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الرئيس الإيراني المنتخب: طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية
الرئيس الإيراني المنتخب: طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، إن طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية تحت إدارته للبلاد. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
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أدلى بزشكيان بهذا التصريح، أمس الأربعاء، في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأكد أن "إيران متمسكة بمبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها السامية، وفي إطار مُثُل الإمام الراحل الخميني وتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني، فإن طهران ترى أنه من واجبها الإنساني والإسلامي دعم الشعب الفلسطيني".وتابع الرئيس الإيراني المنتخب في رسالته: "الأمة ونضالها ضد الاحتلال والفصل العنصري للنظام الصهيوني".وأضاف أن "إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني الأعزل حتى ينال مثله وحقوقه، ويتم تحرير القدس".وجاءت رسالة الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، ردا على إسماعيل هنية، الذي هنأه بفوزه في جولة الإعادة الرئاسية في إيران.
https://sarabic.ae/20240706/كيف-ستكون-سياسة-إيران-الخارجية-في-عهد-الرئيس-الجديد-بيزشكيان-1090544799.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

الرئيس الإيراني المنتخب: طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية

17:41 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، إن طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية تحت إدارته للبلاد.
أدلى بزشكيان بهذا التصريح، أمس الأربعاء، في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد أن "إيران متمسكة بمبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها السامية، وفي إطار مُثُل الإمام الراحل الخميني وتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني، فإن طهران ترى أنه من واجبها الإنساني والإسلامي دعم الشعب الفلسطيني".
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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وتابع الرئيس الإيراني المنتخب في رسالته: "الأمة ونضالها ضد الاحتلال والفصل العنصري للنظام الصهيوني".
وأضاف أن "إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني الأعزل حتى ينال مثله وحقوقه، ويتم تحرير القدس".
وجاءت رسالة الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، ردا على إسماعيل هنية، الذي هنأه بفوزه في جولة الإعادة الرئاسية في إيران.
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