https://sarabic.ae/20240711/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يتحدث-عن-حزب-الله-على-الحدود-أعتقد-أن-الأمر-صعب-للغاية-بالنسبة-لهم-1090693997.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "حزب الله" على الحدود.. أعتقد أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "حزب الله" على الحدود.. أعتقد أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم

سبوتنيك عربي

التقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، الجنود الإسرائيلين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T09:48+0000

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وقال هاليفي، متحدثا إلى الجنود، إنه "عندما يشعر العدو بصعوبة الوضع عليكم زيادة الصعوبة".وفي حديثه عن "حزب الله" اللبناني، أوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أنه "يعتقد أن عمليات التصفية مهمة جدًا وأن الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم".ونشر "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الخميس، مشاهد من عمليات سابقة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق.ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو، يظهر "مشاهد من عملية استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أدميت على الحدود مع لبنان"، حيث أظهرت اللقطات لحظة إطلاق صاروخ نحو المبنى وإصابته وانفجاره فيه.كما نشر الإعلام الحربي في الحزب، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف موقعَي حدب يارين وبركة ريشا التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية"، حيث أظهرت اللقطات أيضا لحظة إطلاق صواريخ نحو تجهيزات ومعدات تجسسية للجيش الإسرائيلي.يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.كما توقع تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية، أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري، هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240711/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-منطقة-الجليل-الغربي-قادمة-من-لبنان-1090693114.html

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