https://sarabic.ae/20240711/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يعلن-تعليق-المشاركة-في-أي-مشاورات-أو-حوارات-مع-مجلس-النواب-1090714788.html

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما يصدر... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T17:07+0000

2024-07-11T17:07+0000

2024-07-11T17:07+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

جامعة الدول العربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103586/72/1035867287_0:440:1401:1228_1920x0_80_0_0_20ba32789097d260b019d30bf07c7ebc.jpg

وأبلغ تكالة في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "عدم رغبة مجلس النواب الليبي في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، وأن مجلس النواب يسعى للمناورة واستهلاك الوقت"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال تكالة إنه "سيتم تعليق المشاركات، إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها..

https://sarabic.ae/20240710/ليبيا-خبراء-يحذرون-من-الوضع-الاقتصادي-في-ظل-الانقسام-1090666046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, جامعة الدول العربية