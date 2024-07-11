ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240711/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يعلن-تعليق-المشاركة-في-أي-مشاورات-أو-حوارات-مع-مجلس-النواب-1090714788.html
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما يصدر... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T17:07+0000
2024-07-11T17:07+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
جامعة الدول العربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103586/72/1035867287_0:440:1401:1228_1920x0_80_0_0_20ba32789097d260b019d30bf07c7ebc.jpg
وأبلغ تكالة في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "عدم رغبة مجلس النواب الليبي في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، وأن مجلس النواب يسعى للمناورة واستهلاك الوقت"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال تكالة إنه "سيتم تعليق المشاركات، إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها..
https://sarabic.ae/20240710/ليبيا-خبراء-يحذرون-من-الوضع-الاقتصادي-في-ظل-الانقسام-1090666046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103586/72/1035867287_0:309:1401:1360_1920x0_80_0_0_d14b2adcd80adc22b5bba5741b5111e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, جامعة الدول العربية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, جامعة الدول العربية

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب

17:07 GMT 11.07.2024
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الليبي
العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
العلم الليبي
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقيات السياسية السابقة.
وأبلغ تكالة في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "عدم رغبة مجلس النواب الليبي في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، وأن مجلس النواب يسعى للمناورة واستهلاك الوقت"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقال تكالة إنه "سيتم تعليق المشاركات، إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية".
أشخاص يتسوقون في سوق بالعاصمة الليبية طرابلس، ليبيا في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
ليبيا.. خبراء يحذرون من تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الانقسام
أمس, 14:23 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها..
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب13:09 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала