https://sarabic.ae/20240711/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يعلن-تعليق-المشاركة-في-أي-مشاورات-أو-حوارات-مع-مجلس-النواب-1090714788.html
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما يصدر... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T17:07+0000
2024-07-11T17:07+0000
2024-07-11T17:07+0000
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وأبلغ تكالة في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "عدم رغبة مجلس النواب الليبي في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، وأن مجلس النواب يسعى للمناورة واستهلاك الوقت"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال تكالة إنه "سيتم تعليق المشاركات، إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها..
https://sarabic.ae/20240710/ليبيا-خبراء-يحذرون-من-الوضع-الاقتصادي-في-ظل-الانقسام-1090666046.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, جامعة الدول العربية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, جامعة الدول العربية
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقيات السياسية السابقة.
وأبلغ تكالة في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "عدم رغبة مجلس النواب الليبي في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، وأن مجلس النواب يسعى للمناورة واستهلاك الوقت"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقال تكالة إنه "سيتم تعليق المشاركات، إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها..