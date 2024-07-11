https://sarabic.ae/20240711/مئات-اللاجئين-السوريين-يعودون-إلى-وطنهم-بالتنسيق-مع-السلطات-اللبنانية-صور-1090711090.html

مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... صور

مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... صور

سبوتنيك عربي

وصلت إلى سوريا، اليوم الخميس، 3 دفعات جديدة من النازحين السوريين من لبنان، عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، بعد أن توقف منذ الـ16... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T15:35+0000

2024-07-11T15:35+0000

2024-07-11T15:35+0000

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وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة السورية اتخذت العديد من الخطوات، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين وتوفير ما يلزم لضمان ظروف معيشية كريمة لهم في سوريا.ولفت معاون المحافظ إلى الاستعدادت التي تم تكريسها لتأمين عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وتشجيعهم بدءاً من مراسيم العفو وإعداد مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم الوثائق المدنية الخاصة بهم وتأمين الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم.وقال الجاسم أن وصول العديد من العائلات السورية من لبنان تم عبر معبر الزمراني بريف دمشق، ومعهم أثاث منازلهم والاليات التي تحمل لوحات سورية، مؤكدا تلقيهم الرعاية والخدمات الصحية من قبل الكوادر الطبية المجهزة في المعبر.كما تمو توزيع السلل الغذائية على العائدين، فيما يتم استكمال بياناتهم عبر مديرية الشؤون المدنية، لتبدأ عملية تسوية أوضاعهم بشكل كامل تمهيدا للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.فيما أشارت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إلى أن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 350 شخصًا و40 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصية".وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة والخمس سنوات كبيرة جداً، وقد قدمت لهم اللقاحات اللازمة إضافة إلى العمل على تسجيلهم ضمن السجلات المدنية بشكل قانوني في الدوائر المعنية".وأضافت الشيخ أن الواصلين سيتم إلى (مركز التنمية الريفية) في منطقة يبرود، الذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.ونفت الشيخ ما يتم نشره عبر العديد من وسائل الإعلام عن قدوم السوريين بهدف المشاركة في الانتخابات البرلمانية فقط وليعودوا من جديد إلى لبنان، مبينة أنه تم التنسيق مع الجانب اللبناني الذي قام بإرسال جدول بإسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى منازلهم في سوريا ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي من حيث العمل وتعليم الأطفال والحصول على الخدمات الصحية المجانية كما أن عملية تسوية أوضاع العائدين تتم بسلاسة وبشكل روتيني دون أي نوع من المضايقات.وتوقعت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، استمرار تدفق النازحين السوريين من لبنان بحكم عودة الأمن والأمان إلى وطنهم سوريا، ورغبة الكثير منهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم وأعمالهم من جديد.وباشرت منذ صباح اليوم، سلطات المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم عودة طوعية لنحو 350 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان عبر المعبرين الحدوديين في (الزمراني - عرسال والقاع)، ممن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز لديها لتأمين عودتهم إلى بلادهم.وتجمع النازحون منذ الساعة الخامسة صباحاً، حاملين المفروشات والمعدات وتوجهوا بمواكبة أمنية مشددة نحو معبر الزمراني إلى قراهم داخل الاراضي السورية في ريف القصير ودمشق.

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