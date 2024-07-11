مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240711/مئات-اللاجئين-السوريين-يعودون-إلى-وطنهم-بالتنسيق-مع-السلطات-اللبنانية-صور-1090711090.html
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... صور
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... صور
سبوتنيك عربي
وصلت إلى سوريا، اليوم الخميس، 3 دفعات جديدة من النازحين السوريين من لبنان، عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، بعد أن توقف منذ الـ16... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T15:35+0000
2024-07-11T15:35+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
لبنان
الأخبار
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090707328_0:97:1020:671_1920x0_80_0_0_70be66d97bc067ccde8d40945b1b8707.jpg
وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة السورية اتخذت العديد من الخطوات، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين وتوفير ما يلزم لضمان ظروف معيشية كريمة لهم في سوريا.ولفت معاون المحافظ إلى الاستعدادت التي تم تكريسها لتأمين عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وتشجيعهم بدءاً من مراسيم العفو وإعداد مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم الوثائق المدنية الخاصة بهم وتأمين الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم.وقال الجاسم أن وصول العديد من العائلات السورية من لبنان تم عبر معبر الزمراني بريف دمشق، ومعهم أثاث منازلهم والاليات التي تحمل لوحات سورية، مؤكدا تلقيهم الرعاية والخدمات الصحية من قبل الكوادر الطبية المجهزة في المعبر.كما تمو توزيع السلل الغذائية على العائدين، فيما يتم استكمال بياناتهم عبر مديرية الشؤون المدنية، لتبدأ عملية تسوية أوضاعهم بشكل كامل تمهيدا للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.فيما أشارت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إلى أن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 350 شخصًا و40 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصية".وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة والخمس سنوات كبيرة جداً، وقد قدمت لهم اللقاحات اللازمة إضافة إلى العمل على تسجيلهم ضمن السجلات المدنية بشكل قانوني في الدوائر المعنية".وأضافت الشيخ أن الواصلين سيتم إلى (مركز التنمية الريفية) في منطقة يبرود، الذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.ونفت الشيخ ما يتم نشره عبر العديد من وسائل الإعلام عن قدوم السوريين بهدف المشاركة في الانتخابات البرلمانية فقط وليعودوا من جديد إلى لبنان، مبينة أنه تم التنسيق مع الجانب اللبناني الذي قام بإرسال جدول بإسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى منازلهم في سوريا ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي من حيث العمل وتعليم الأطفال والحصول على الخدمات الصحية المجانية كما أن عملية تسوية أوضاع العائدين تتم بسلاسة وبشكل روتيني دون أي نوع من المضايقات.وتوقعت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، استمرار تدفق النازحين السوريين من لبنان بحكم عودة الأمن والأمان إلى وطنهم سوريا، ورغبة الكثير منهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم وأعمالهم من جديد.وباشرت منذ صباح اليوم، سلطات المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم عودة طوعية لنحو 350 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان عبر المعبرين الحدوديين في (الزمراني - عرسال والقاع)، ممن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز لديها لتأمين عودتهم إلى بلادهم.وتجمع النازحون منذ الساعة الخامسة صباحاً، حاملين المفروشات والمعدات وتوجهوا بمواكبة أمنية مشددة نحو معبر الزمراني إلى قراهم داخل الاراضي السورية في ريف القصير ودمشق.
https://sarabic.ae/20240529/خبراء-لـسبوتنيك-واشنطن-وأوروبا-تتاجران-بقضية-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-1089317594.html
https://sarabic.ae/20240504/ميقاتي-ينفي-مزاعم-تقديم-أوروبا-رشوة-إلى-لبنان-لإبقاء-النازحين-على-أرضه-1088524759.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090707328_0:2:1020:767_1920x0_80_0_0_da25860162e31ef00fad997b997de288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار سوريا اليوم, لبنان, الأخبار, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, لبنان, الأخبار, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية... صور

15:35 GMT 11.07.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبر
حصري
وصلت إلى سوريا، اليوم الخميس، 3 دفعات جديدة من النازحين السوريين من لبنان، عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، بعد أن توقف منذ الـ16 مايو/أيار الماضي، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.
وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة السورية اتخذت العديد من الخطوات، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين وتوفير ما يلزم لضمان ظروف معيشية كريمة لهم في سوريا.
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
© Sputnik . NOUR MOLHEMمئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
1/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
2/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
3/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
4/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
5/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
6/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
7/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
8/8
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
ولفت معاون المحافظ إلى الاستعدادت التي تم تكريسها لتأمين عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وتشجيعهم بدءاً من مراسيم العفو وإعداد مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم الوثائق المدنية الخاصة بهم وتأمين الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم.
وقال الجاسم أن وصول العديد من العائلات السورية من لبنان تم عبر معبر الزمراني بريف دمشق، ومعهم أثاث منازلهم والاليات التي تحمل لوحات سورية، مؤكدا تلقيهم الرعاية والخدمات الصحية من قبل الكوادر الطبية المجهزة في المعبر.
كما تمو توزيع السلل الغذائية على العائدين، فيما يتم استكمال بياناتهم عبر مديرية الشؤون المدنية، لتبدأ عملية تسوية أوضاعهم بشكل كامل تمهيدا للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
خبراء لـ"سبوتنيك": واشنطن وأوروبا تتاجران بقضية اللاجئين السوريين في لبنان
29 مايو, 15:52 GMT
وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.
فيما أشارت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إلى أن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 350 شخصًا و40 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصية".
وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة والخمس سنوات كبيرة جداً، وقد قدمت لهم اللقاحات اللازمة إضافة إلى العمل على تسجيلهم ضمن السجلات المدنية بشكل قانوني في الدوائر المعنية".
وأضافت الشيخ أن الواصلين سيتم إلى (مركز التنمية الريفية) في منطقة يبرود، الذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا "رشوة" إلى لبنان لإبقاء النازحين على أرضه
4 مايو, 11:24 GMT
ونفت الشيخ ما يتم نشره عبر العديد من وسائل الإعلام عن قدوم السوريين بهدف المشاركة في الانتخابات البرلمانية فقط وليعودوا من جديد إلى لبنان، مبينة أنه تم التنسيق مع الجانب اللبناني الذي قام بإرسال جدول بإسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى منازلهم في سوريا ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي من حيث العمل وتعليم الأطفال والحصول على الخدمات الصحية المجانية كما أن عملية تسوية أوضاع العائدين تتم بسلاسة وبشكل روتيني دون أي نوع من المضايقات.
وتوقعت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، استمرار تدفق النازحين السوريين من لبنان بحكم عودة الأمن والأمان إلى وطنهم سوريا، ورغبة الكثير منهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم وأعمالهم من جديد.
وباشرت منذ صباح اليوم، سلطات المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم عودة طوعية لنحو 350 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان عبر المعبرين الحدوديين في (الزمراني - عرسال والقاع)، ممن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز لديها لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
وتجمع النازحون منذ الساعة الخامسة صباحاً، حاملين المفروشات والمعدات وتوجهوا بمواكبة أمنية مشددة نحو معبر الزمراني إلى قراهم داخل الاراضي السورية في ريف القصير ودمشق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب13:09 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала