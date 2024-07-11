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مسؤول في العلاقات الإعلامية لـ"حماس": مصرون على ضمانة روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار
مسؤول في العلاقات الإعلامية لـ"حماس": مصرون على ضمانة روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، محمود طه أن حركة "حماس" الفلسطينية مصرة على ضمانة روسيا والصين وتركيا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T13:50+0000
2024-07-11T13:50+0000
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وقال طه في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك: "مصرون في الحركة على ضمانة روسيا والصين وتركيا لإتفاق وقف إطلاق النار، لا سيّما وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يراوغ ويماطل في المفاوضات".وتابع: "الحركة تبدي مرونةً وإيجابية كبيرة في التعاطي مع الوسطاء، واليوم الكرة في الملعب الإسرائيلي، وتصريحات نتنياهو تشير بوضوح إلى أنّه لا يريد التوصل إلى أيّ إتفاق"، داعيا "الوسطاء و الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلّق بالنقاط العالقة في المفاوضات الجارية اليوم في الدوحة، أوضح طه أنّ "الجانب الاسرائيلي دائما ما يضع العراقيل خصوصا في ما يتعلق بملف الأسرى ذوي الاحكام العالية أو المتواجدين في الأسر منذ عشرات السنيين".وأشار طه إلى أن "التعاون قائم بين فصائل "المقاومة" في غزة، لا سيما بوجود غرفة عمليات مشتركة يتم التنسيق من خلال وهو ما يظهر بشكل واضح في الميدان، إذ أن الفصائل تقوم بعمل رائع لصد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي".
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حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤول في العلاقات الإعلامية لـ"حماس": مصرون على ضمانة روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار

13:50 GMT 11.07.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023
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أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، محمود طه أن حركة "حماس" الفلسطينية مصرة على ضمانة روسيا والصين وتركيا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن نتنياهو يراهن على عودة دونالد ترامب لإنقاذه.
وقال طه في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك: "مصرون في الحركة على ضمانة روسيا والصين وتركيا لإتفاق وقف إطلاق النار، لا سيّما وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يراوغ ويماطل في المفاوضات".

وأضاف: "نتنياهو يراهن على عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الابيض مجدّدًا لإنقاذه من الورطة التي ورّط نفسه يها منذ 9 أشهر".

وتابع: "الحركة تبدي مرونةً وإيجابية كبيرة في التعاطي مع الوسطاء، واليوم الكرة في الملعب الإسرائيلي، وتصريحات نتنياهو تشير بوضوح إلى أنّه لا يريد التوصل إلى أيّ إتفاق"، داعيا "الوسطاء و الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني".
رجل إطفاء يصرخ بتعليمات بعد حريق غابات ضرب مستوطنة بانوراما بالقرب من أجيوي ثيودوري، على بعد حوالي 70 كم غرب أثينا في 18 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
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وفيما يتعلّق بالنقاط العالقة في المفاوضات الجارية اليوم في الدوحة، أوضح طه أنّ "الجانب الاسرائيلي دائما ما يضع العراقيل خصوصا في ما يتعلق بملف الأسرى ذوي الاحكام العالية أو المتواجدين في الأسر منذ عشرات السنيين".

وبشأن معبر رفح كرّر طه أن "حركة "حماس" تشدد دائما على أن هذا المعبر يدار بإدارة فلسطينية وبالتالي أيّ قوة غريبة تتواجد على هذا المعبر غير متفق عليها "فلسطينيا" سيتم التعامل معها على أساس أنها "احتلال" سواء كانت أمريكية أوغربية أوعربية".

وأشار طه إلى أن "التعاون قائم بين فصائل "المقاومة" في غزة، لا سيما بوجود غرفة عمليات مشتركة يتم التنسيق من خلال وهو ما يظهر بشكل واضح في الميدان، إذ أن الفصائل تقوم بعمل رائع لصد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي".
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