https://sarabic.ae/20240711/مسؤول-في-العلاقات-الإعلامية-لـحماس-مصرون-على-ضمانة-روسيا-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1090703171.html

مسؤول في العلاقات الإعلامية لـ"حماس": مصرون على ضمانة روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار

مسؤول في العلاقات الإعلامية لـ"حماس": مصرون على ضمانة روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، محمود طه أن حركة "حماس" الفلسطينية مصرة على ضمانة روسيا والصين وتركيا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T13:50+0000

2024-07-11T13:50+0000

2024-07-11T13:50+0000

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وقال طه في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك: "مصرون في الحركة على ضمانة روسيا والصين وتركيا لإتفاق وقف إطلاق النار، لا سيّما وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يراوغ ويماطل في المفاوضات".وتابع: "الحركة تبدي مرونةً وإيجابية كبيرة في التعاطي مع الوسطاء، واليوم الكرة في الملعب الإسرائيلي، وتصريحات نتنياهو تشير بوضوح إلى أنّه لا يريد التوصل إلى أيّ إتفاق"، داعيا "الوسطاء و الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلّق بالنقاط العالقة في المفاوضات الجارية اليوم في الدوحة، أوضح طه أنّ "الجانب الاسرائيلي دائما ما يضع العراقيل خصوصا في ما يتعلق بملف الأسرى ذوي الاحكام العالية أو المتواجدين في الأسر منذ عشرات السنيين".وأشار طه إلى أن "التعاون قائم بين فصائل "المقاومة" في غزة، لا سيما بوجود غرفة عمليات مشتركة يتم التنسيق من خلال وهو ما يظهر بشكل واضح في الميدان، إذ أن الفصائل تقوم بعمل رائع لصد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي".

https://sarabic.ae/20240711/تقرير-ثلث-مستوطني-بئيري-بغلاف-غزة-يحتاجون-إلى-إعادة-تأهيل-عقلي-بسبب-طوفان-الأقصى-1090698658.html

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حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك