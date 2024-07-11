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https://sarabic.ae/20240711/تقرير-ثلث-مستوطني-بئيري-بغلاف-غزة-يحتاجون-إلى-إعادة-تأهيل-عقلي-بسبب-طوفان-الأقصى-1090698658.html
تقرير: ثلث مستوطني "بئيري" بغلاف غزة يحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب "طوفان الأقصى"
تقرير: ثلث مستوطني "بئيري" بغلاف غزة يحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن نحو ثلث سكان مستوطنة "بئيري" الواقعة بغلاف غزة، سيحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T11:51+0000
2024-07-11T11:51+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن أطباء نفسيين إسرائيليين، أن نحو ثلث سكان مستوطنة "بئيري" الواقعة شرقي قطاع غزة، سيحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس.ولم تكتف الصحيفة بذلك، بل أكدت مقتل 101 مستوطن من سكان "بئيري"، في السابع من أكتوبر الماضي، واختطاف 31 لا يزال 11 منهم محتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، بحسب قولها.فيما استبقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نتائج التقرير بشأن ما جرى في مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة، يوم 7 أكتوبرالماضي، بطرح العديد من الأسئلة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مستوطني"بئيري" الواقعة بغلاف غزة، أن "القوات الإسرائيلية التي وصلت لمدخل المستوطنة، لم تدخل لساعات، بينما كان المسلحون الفلسطينيون هناك والقتال مستمر".وتساءل المستوطنون، بحسب الصحيفة، عن سبب قيام الضباط والجنود الإسرائيليين بإخلاء جرحى وجثث الجنود قبل إنقاذ المدنيين والمستوطنين أنفسهم، وبينهم الأطفال من المنازل التي حاصرها عناصر حركة حماس في اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.فيما أوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن "قائد الفرقة 99، الجنرال باراك حيرام، قد أمر بقصف أحد المنازل بذريعة وجود مسلحين مع رهائن تسبب بقتل 12 إسرائيليا ونجاة اثنين فقط".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240711/تقرير-جنود-إسرائيليون-قاموا-بإخلاء-جرحى-وجثث-زملائهم-قبل-إنقاذ-المدنيين-في-7-أكتوبر-الماضي-1090692753.html
https://sarabic.ae/20240711/إسرائيل-التحقيق-مع-مسؤول-كبير-في-مكتب-بن-غفير-بسبب-تراخيص-أسلحة-1090697817.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

تقرير: ثلث مستوطني "بئيري" بغلاف غزة يحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب "طوفان الأقصى"

11:51 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / Valerie Gacheرجل إطفاء يصرخ بتعليمات بعد حريق غابات ضرب مستوطنة بانوراما بالقرب من أجيوي ثيودوري، على بعد حوالي 70 كم غرب أثينا في 18 يوليو 2023.
رجل إطفاء يصرخ بتعليمات بعد حريق غابات ضرب مستوطنة بانوراما بالقرب من أجيوي ثيودوري، على بعد حوالي 70 كم غرب أثينا في 18 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / Valerie Gache
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ذكرت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن نحو ثلث سكان مستوطنة "بئيري" الواقعة بغلاف غزة، سيحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن أطباء نفسيين إسرائيليين، أن نحو ثلث سكان مستوطنة "بئيري" الواقعة شرقي قطاع غزة، سيحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي بسبب عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
تقرير: جنود إسرائيليون قاموا بإخلاء جرحى وجثث زملائهم قبل إنقاذ المدنيين في 7 أكتوبر الماضي
09:43 GMT
ولم تكتف الصحيفة بذلك، بل أكدت مقتل 101 مستوطن من سكان "بئيري"، في السابع من أكتوبر الماضي، واختطاف 31 لا يزال 11 منهم محتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، بحسب قولها.
فيما استبقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نتائج التقرير بشأن ما جرى في مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة، يوم 7 أكتوبرالماضي، بطرح العديد من الأسئلة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مستوطني"بئيري" الواقعة بغلاف غزة، أن "القوات الإسرائيلية التي وصلت لمدخل المستوطنة، لم تدخل لساعات، بينما كان المسلحون الفلسطينيون هناك والقتال مستمر".
وتساءل المستوطنون، بحسب الصحيفة، عن سبب قيام الضباط والجنود الإسرائيليين بإخلاء جرحى وجثث الجنود قبل إنقاذ المدنيين والمستوطنين أنفسهم، وبينهم الأطفال من المنازل التي حاصرها عناصر حركة حماس في اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.
فيما أوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن "قائد الفرقة 99، الجنرال باراك حيرام، قد أمر بقصف أحد المنازل بذريعة وجود مسلحين مع رهائن تسبب بقتل 12 إسرائيليا ونجاة اثنين فقط".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
إسرائيل.. التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب بن غفير بسبب "تراخيص أسلحة"
11:32 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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