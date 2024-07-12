https://sarabic.ae/20240712/أسرع-آلة-صنعها-الإنسان-على-الإطلاق-لا-تتباطأ-أبدا-1090737971.html

أسرع آلة صنعها الإنسان على الإطلاق لا تتباطأ أبدا

أسرع آلة صنعها الإنسان على الإطلاق لا تتباطأ أبدا

سبوتنيك عربي

نجح مسبار "باركر" الشمسي التابع لوكالة "ناسا"، والمكلف بإلقاء نظرة عن قرب على الهالة الخارجية للشمس، في معادلة الرقم القياسي لأسرع جسم من صنع الإنسان يتحرك على... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T14:19+0000

2024-07-12T14:19+0000

2024-07-12T14:19+0000

مجتمع

علوم

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تم تسجيل المسبار وهو يسافر بسرعة 635.266 كيلومترًا (394.736 ميلًا) في الساعة في 29 يونيو/حزيران، وهي المرة الثانية التي يصل فيها إلى هذه السرعة منذ إطلاقه في عام 2018، و"نحن نتحدث هنا عن سرعة الصوت بنحو 500 مرة"، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وهو في طريقه لأن يصبح أسرع أيضًا، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعته القصوى نحو 692 ألف كيلومتر في الساعة (430 ألف ميل في الساعة) عندما يصل إلى أقرب نقطة من الشمس في عام 2025. وهذا سريع بما يكفي للانتقال من واشنطن العاصمة إلى طوكيو في أقل من دقيقة.والوصول إلى هذه السرعات المذهلة يعتمد على التوقيت والزخم، وأثناء دوران مسبار باركر الشمسي حول الشمس، فإنه يتماشى مع مدار كوكب الزهرة، مستخدمًا جاذبية الكوكب المتحرك لإنشاء نوع من "المقلاع" الذي يعمل بالجاذبية.سيصبح المسبار في النهاية لطيفًا وقريبًا من الكتلة الدوامية للبلازما شديدة الحرارة المحيطة بالشمس، وسيأخذ مجموعة كبيرة من القياسات المختلفة للمساعدة في تحسين فهمنا العلمي لها.وفي أبريل/ نيسان 2021، "لمس" المسبار أقرب نجم لنا لأول مرة، وجمع عينات البلازما وقياس التغيرات في مجاله المغناطيسي، وتجمع المركبة الفضائية بنكًا قيمًا للغاية من البيانات التي لا يمكننا أن نأمل في جمعها من هنا على الأرض.أكمل باركر الآن اقترابه العشرين، حيث وصل إلى مسافة 7.26 مليون كيلومتر من طبقة الغاز المتآين التي تعتبر سطح الشمس. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يصل إلى مسافة 6.12 مليون كيلومتر.وبالطبع يجب أن يكون المسبار قويًا بما يكفي ليتحمل ليس فقط هذه السرعات المذهلة، بل أيضًا الحرارة والإشعاع المذهلين. تشتمل حماية المركبة الفضائية على درع من الكربون المركب يبلغ سمكه 11.4 سم (4.5 بوصة) وهو قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1371 درجة مئوية تقريبًا (2500 درجة فهرنهايت).من غير المرجح أن يتم سحب لقب أسرع جسم من صنع الإنسان من مسبار باركر الشمسي في أي وقت قريب، وعندما ينخفض ​​الرقم القياسي في النهاية مرة أخرى، فمن المحتمل أن تكون مركبة فضائية أخرى هي التي ستأخذه.

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