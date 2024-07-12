أسرع آلة صنعها الإنسان على الإطلاق لا تتباطأ أبدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة، واستئناف المفاوضات في القاهرة، مساع إيطالية للتوسط في ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان
16:04 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240712/أسرع-آلة-صنعها-الإنسان-على-الإطلاق-لا-تتباطأ-أبدا-1090737971.html
أسرع آلة صنعها الإنسان على الإطلاق لا تتباطأ أبدا
أسرع آلة صنعها الإنسان على الإطلاق لا تتباطأ أبدا
سبوتنيك عربي
نجح مسبار "باركر" الشمسي التابع لوكالة "ناسا"، والمكلف بإلقاء نظرة عن قرب على الهالة الخارجية للشمس، في معادلة الرقم القياسي لأسرع جسم من صنع الإنسان يتحرك على... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T14:19+0000
2024-07-12T14:19+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084699783_138:0:876:415_1920x0_80_0_0_1c4cd316742e85eb1204f60f74a7b1b1.jpg
تم تسجيل المسبار وهو يسافر بسرعة 635.266 كيلومترًا (394.736 ميلًا) في الساعة في 29 يونيو/حزيران، وهي المرة الثانية التي يصل فيها إلى هذه السرعة منذ إطلاقه في عام 2018، و"نحن نتحدث هنا عن سرعة الصوت بنحو 500 مرة"، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وهو في طريقه لأن يصبح أسرع أيضًا، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعته القصوى نحو 692 ألف كيلومتر في الساعة (430 ألف ميل في الساعة) عندما يصل إلى أقرب نقطة من الشمس في عام 2025. وهذا سريع بما يكفي للانتقال من واشنطن العاصمة إلى طوكيو في أقل من دقيقة.والوصول إلى هذه السرعات المذهلة يعتمد على التوقيت والزخم، وأثناء دوران مسبار باركر الشمسي حول الشمس، فإنه يتماشى مع مدار كوكب الزهرة، مستخدمًا جاذبية الكوكب المتحرك لإنشاء نوع من "المقلاع" الذي يعمل بالجاذبية.سيصبح المسبار في النهاية لطيفًا وقريبًا من الكتلة الدوامية للبلازما شديدة الحرارة المحيطة بالشمس، وسيأخذ مجموعة كبيرة من القياسات المختلفة للمساعدة في تحسين فهمنا العلمي لها.وفي أبريل/ نيسان 2021، "لمس" المسبار أقرب نجم لنا لأول مرة، وجمع عينات البلازما وقياس التغيرات في مجاله المغناطيسي، وتجمع المركبة الفضائية بنكًا قيمًا للغاية من البيانات التي لا يمكننا أن نأمل في جمعها من هنا على الأرض.أكمل باركر الآن اقترابه العشرين، حيث وصل إلى مسافة 7.26 مليون كيلومتر من طبقة الغاز المتآين التي تعتبر سطح الشمس. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يصل إلى مسافة 6.12 مليون كيلومتر.وبالطبع يجب أن يكون المسبار قويًا بما يكفي ليتحمل ليس فقط هذه السرعات المذهلة، بل أيضًا الحرارة والإشعاع المذهلين. تشتمل حماية المركبة الفضائية على درع من الكربون المركب يبلغ سمكه 11.4 سم (4.5 بوصة) وهو قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1371 درجة مئوية تقريبًا (2500 درجة فهرنهايت).من غير المرجح أن يتم سحب لقب أسرع جسم من صنع الإنسان من مسبار باركر الشمسي في أي وقت قريب، وعندما ينخفض ​​الرقم القياسي في النهاية مرة أخرى، فمن المحتمل أن تكون مركبة فضائية أخرى هي التي ستأخذه.
https://sarabic.ae/20240712/رائد-فضاء-يتمكن-من-التقاط-صور-لـالعفريت-الأحمر-1090736552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084699783_230:0:783:415_1920x0_80_0_0_4cb8ebf4d4ba0aec7f18f5a7cc62ee02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

أسرع آلة صنعها الإنسان على الإطلاق لا تتباطأ أبدا

14:19 GMT 12.07.2024
© NASAمسبار باركر التابع لناسا على مسافة قريبة جدا من الشمس
مسبار باركر التابع لناسا على مسافة قريبة جدا من الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© NASA
تابعنا عبر
نجح مسبار "باركر" الشمسي التابع لوكالة "ناسا"، والمكلف بإلقاء نظرة عن قرب على الهالة الخارجية للشمس، في معادلة الرقم القياسي لأسرع جسم من صنع الإنسان يتحرك على الإطلاق.
تم تسجيل المسبار وهو يسافر بسرعة 635.266 كيلومترًا (394.736 ميلًا) في الساعة في 29 يونيو/حزيران، وهي المرة الثانية التي يصل فيها إلى هذه السرعة منذ إطلاقه في عام 2018، و"نحن نتحدث هنا عن سرعة الصوت بنحو 500 مرة"، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وهو في طريقه لأن يصبح أسرع أيضًا، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعته القصوى نحو 692 ألف كيلومتر في الساعة (430 ألف ميل في الساعة) عندما يصل إلى أقرب نقطة من الشمس في عام 2025. وهذا سريع بما يكفي للانتقال من واشنطن العاصمة إلى طوكيو في أقل من دقيقة.
والوصول إلى هذه السرعات المذهلة يعتمد على التوقيت والزخم، وأثناء دوران مسبار باركر الشمسي حول الشمس، فإنه يتماشى مع مدار كوكب الزهرة، مستخدمًا جاذبية الكوكب المتحرك لإنشاء نوع من "المقلاع" الذي يعمل بالجاذبية.
سيصبح المسبار في النهاية لطيفًا وقريبًا من الكتلة الدوامية للبلازما شديدة الحرارة المحيطة بالشمس، وسيأخذ مجموعة كبيرة من القياسات المختلفة للمساعدة في تحسين فهمنا العلمي لها.
وفي أبريل/ نيسان 2021، "لمس" المسبار أقرب نجم لنا لأول مرة، وجمع عينات البلازما وقياس التغيرات في مجاله المغناطيسي، وتجمع المركبة الفضائية بنكًا قيمًا للغاية من البيانات التي لا يمكننا أن نأمل في جمعها من هنا على الأرض.
أكمل باركر الآن اقترابه العشرين، حيث وصل إلى مسافة 7.26 مليون كيلومتر من طبقة الغاز المتآين التي تعتبر سطح الشمس. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يصل إلى مسافة 6.12 مليون كيلومتر.
وبالطبع يجب أن يكون المسبار قويًا بما يكفي ليتحمل ليس فقط هذه السرعات المذهلة، بل أيضًا الحرارة والإشعاع المذهلين. تشتمل حماية المركبة الفضائية على درع من الكربون المركب يبلغ سمكه 11.4 سم (4.5 بوصة) وهو قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1371 درجة مئوية تقريبًا (2500 درجة فهرنهايت).
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
مجتمع
رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"
13:32 GMT
من غير المرجح أن يتم سحب لقب أسرع جسم من صنع الإنسان من مسبار باركر الشمسي في أي وقت قريب، وعندما ينخفض ​​الرقم القياسي في النهاية مرة أخرى، فمن المحتمل أن تكون مركبة فضائية أخرى هي التي ستأخذه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبر05:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 13:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم10 يوليو, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала