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https://sarabic.ae/20240712/رائد-فضاء-يتمكن-من-التقاط-صور-لـالعفريت-الأحمر-1090736552.html
رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"
رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"
سبوتنيك عربي
تمكن رائد فضاء في وكالة "ناسا" الأمريكية من تصوير أضواء حمراء متوهجة غريبة معلقة في الغلاف الجوي للأرض تعرف بظاهرة "العفريت الأحمر". 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T13:32+0000
2024-07-12T13:32+0000
مجتمع
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الفضاء
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الأخبار
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وقالت وكالة "ناسا" إن رائد الفضائ ماثيو دومينيك قام بتصوير "العفريت الأحمر" في الغلاف الجوي العلوي للأرض من محطة الفضاء الدولية في 3 يونيو/ حزيران 2024.وأوضحت الوكالة أن تلك الومضات الحمراء الساطعة هي ظاهرة غير مفهومة مرتبطة بالبرق القوي، وتظهر عاليا فوق السحب في طبقة الميزوسفير، كما أن تلك الظاهرة هي عبارة عن رشقات نارية ملونة تظهر فوق العواصف نتيجة لنشاط البرق الذي يحدث داخل وتحت العواصف على الأرض.ويمكن للأدوات المثبتة خارج محطة الفضاء الدولية، مثل جهاز مراقبة التفاعلات الجوية والفضاء (ASIM)، رصد مجموعة من البيانات للباحثين على الأرض باستخدام الكاميرات، ومقاييس الضوء، وكاشفات الأشعة السينية وأشعة غاما، ما يتيح مزيدا من المعلومات حول مناخ الأرض والعواصف ورصدها من الفضاء.وفي وقت سابق، اكتشف علماء وكالة "ناسا" أشكالا تشبه حروف الأبجدية، في الغلاف الأيوني للأرض، والتي من شأنها أن تساعدنا في توقعات الطقس الفضائي والاتصالات اللاسلكية.تم اكتشاف أشكال غريبة تشبه حرفي "X" و"C" تظهر في أوقات غير متوقعة، وفي أماكن غير محددة، في الغلاف الأيوني للأرض، وهو جزء من الغلاف الجوي للأرض يقع على ارتفاع نحو 48-965 كيلومترًا فوق سطح الأرض.يصبح الغلاف الأيوني مشحونًا كهربائيًا في النهار عندما تضربه أشعة الشمس، وهذا يخلق حزم بلازما من الجسيمات المشحونة التي تتأثر بشكل أكبر بالمجال المغناطيسي للأرض. وتشكل قمم وفقاعات البلازما الأشكال التي تمت ملاحظتها.وأظهرت الدراسات السابقة، أن القمم المندمجة تشكل حرف "X" بعد العواصف الشمسية والانفجارات البركانية الكبيرة، لكن البيانات الواردة في هذه الدراسة الجديدة تكشف أنها يمكن أن تتشكل في ما يسمى "الأوقات الهادئة" أيضًا، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى.الاكتشاف الآخر الذي حير العلماء هو ظهور فقاعات على شكل حرف "C" وفقاعات عكس شكل حرف "C" في البلازما، يُعتقد أن هذه الأشكال قد تكونت بفعل الرياح على الأرض.
https://sarabic.ae/20240710/اكتشاف-شكل-غريب-في-الفضاء-يتعارض-مع-جميع-التفسيرات-العلمية-صور--1090664536.html
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منوعات, علوم, الفضاء, ناسا, الأخبار
منوعات, علوم, الفضاء, ناسا, الأخبار

رائد فضاء يتمكن من التقاط صور لـ"العفريت الأحمر"

13:32 GMT 12.07.2024
© AFP 2023 / ROLAND BACONالكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023 / ROLAND BACON
تابعنا عبر
تمكن رائد فضاء في وكالة "ناسا" الأمريكية من تصوير أضواء حمراء متوهجة غريبة معلقة في الغلاف الجوي للأرض تعرف بظاهرة "العفريت الأحمر".
وقالت وكالة "ناسا" إن رائد الفضائ ماثيو دومينيك قام بتصوير "العفريت الأحمر" في الغلاف الجوي العلوي للأرض من محطة الفضاء الدولية في 3 يونيو/ حزيران 2024.
وأوضحت الوكالة أن تلك الومضات الحمراء الساطعة هي ظاهرة غير مفهومة مرتبطة بالبرق القوي، وتظهر عاليا فوق السحب في طبقة الميزوسفير، كما أن تلك الظاهرة هي عبارة عن رشقات نارية ملونة تظهر فوق العواصف نتيجة لنشاط البرق الذي يحدث داخل وتحت العواصف على الأرض.
ويمكن للأدوات المثبتة خارج محطة الفضاء الدولية، مثل جهاز مراقبة التفاعلات الجوية والفضاء (ASIM)، رصد مجموعة من البيانات للباحثين على الأرض باستخدام الكاميرات، ومقاييس الضوء، وكاشفات الأشعة السينية وأشعة غاما، ما يتيح مزيدا من المعلومات حول مناخ الأرض والعواصف ورصدها من الفضاء.
وفي وقت سابق، اكتشف علماء وكالة "ناسا" أشكالا تشبه حروف الأبجدية، في الغلاف الأيوني للأرض، والتي من شأنها أن تساعدنا في توقعات الطقس الفضائي والاتصالات اللاسلكية.
تم اكتشاف أشكال غريبة تشبه حرفي "X" و"C" تظهر في أوقات غير متوقعة، وفي أماكن غير محددة، في الغلاف الأيوني للأرض، وهو جزء من الغلاف الجوي للأرض يقع على ارتفاع نحو 48-965 كيلومترًا فوق سطح الأرض.
مجموعة نجوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
مجتمع
اكتشاف شكل غريب في الفضاء يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... صور
10 يوليو, 14:17 GMT
يصبح الغلاف الأيوني مشحونًا كهربائيًا في النهار عندما تضربه أشعة الشمس، وهذا يخلق حزم بلازما من الجسيمات المشحونة التي تتأثر بشكل أكبر بالمجال المغناطيسي للأرض. وتشكل قمم وفقاعات البلازما الأشكال التي تمت ملاحظتها.
وأظهرت الدراسات السابقة، أن القمم المندمجة تشكل حرف "X" بعد العواصف الشمسية والانفجارات البركانية الكبيرة، لكن البيانات الواردة في هذه الدراسة الجديدة تكشف أنها يمكن أن تتشكل في ما يسمى "الأوقات الهادئة" أيضًا، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى.
الاكتشاف الآخر الذي حير العلماء هو ظهور فقاعات على شكل حرف "C" وفقاعات عكس شكل حرف "C" في البلازما، يُعتقد أن هذه الأشكال قد تكونت بفعل الرياح على الأرض.
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