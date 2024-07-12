https://sarabic.ae/20240712/البنتاغون-واشنطن-لم-تسمح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-لشن-ضربات-في-العمق-الروسي--1090741513.html
البنتاغون: واشنطن لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" لشن ضربات في "العمق الروسي"
البنتاغون: واشنطن لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" لشن ضربات في "العمق الروسي"
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، اليوم الجمعة، بأن بلادها لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب العمق الروسي، إلا أن هذا... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T17:22+0000
2024-07-12T17:22+0000
2024-07-12T17:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت سينغ، في إحاطة: "في الوقت الراهن نحن لم نأذن باستخدام "أتاكمز" للضربات العميقة (في العمق)... داخل روسيا".وأشارت سينغ إلى أن السلطات الأمريكية سبق أن غيرت قواعد استخدام الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا بالقرب من خاركوف، وأتاحت إمكانية تخفيف القيود على مناطق أخرى.وذكرت الخدمة الصحفية للبنتاغون، أنه "خلال المحادثة، أشار الوزير (أوستن) إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في سياق العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا".وأعلن عن ذلك المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، قائلا إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا"، وفق وصفه.وأشار حينها المتحدث باسم البنتاغون إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس/ آذار العام الماضي.وصرح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو متقاعدين عسكريين إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240712/وزير-الدفاع-الأمريكي-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-نظيره-الروسي-1090741127.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: واشنطن لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" لشن ضربات في "العمق الروسي"
صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، اليوم الجمعة، بأن بلادها لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب العمق الروسي، إلا أن هذا القرار قد يتغير في المستقبل.
وقالت سينغ، في إحاطة: "في الوقت الراهن نحن لم نأذن باستخدام "أتاكمز" للضربات العميقة (في العمق)... داخل روسيا".
وأشارت سينغ إلى أن السلطات الأمريكية سبق أن غيرت قواعد استخدام الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا بالقرب من خاركوف، وأتاحت إمكانية تخفيف القيود على مناطق أخرى.
وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف.
وذكرت الخدمة الصحفية للبنتاغون، أنه "خلال المحادثة، أشار الوزير (أوستن) إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في سياق العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى، يوم 25 يونيو/ حزيران الفائت، اتصالا مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف بشأن الصراع في أوكرانيا.
وأعلن عن ذلك المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، قائلا إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا"، وفق وصفه.
وأشار حينها المتحدث باسم البنتاغون إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس/ آذار العام الماضي.
وصرح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو متقاعدين عسكريين إلى أوكرانيا.