https://sarabic.ae/20240712/الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-على-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1090744547.html

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الجمعة/السبت، أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات في جنوب لبنان. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

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وبحسب الوكالة، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات كفر كلا، والخيام، والطيبة، وراشيا الفخار، وطير حرفا، والجبين.وأشارت الوكالة، إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات الوزاني وكفركلا وتل نحاس وهورا والخرايب تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في اجواء الجنوب.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

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