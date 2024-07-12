https://sarabic.ae/20240712/الدعم-السريع-تعلن-ترحيبها-بالمحادثات-مع-الجيش-السوداني-في-جنيف-1090727372.html

"الدعم السريع" تعلن عن ترحيبها بالمحادثات مع الجيش السوداني في جنيف

"الدعم السريع" تعلن عن ترحيبها بالمحادثات مع الجيش السوداني في جنيف

سبوتنيك عربي

أعربت قوات الدعم السريع في السودان عن ترحيبها، بدعوة الأمم المتحدة، لإجراء محادثات بالعاصمة السويسرية جنيف، مع وفد الجيش السوداني للتشاور حول تسهيل إيصال... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T09:33+0000

2024-07-12T09:33+0000

2024-07-12T09:33+0000

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ونقل موقع "الراكوبة" عن "الدعم السريع"، بيانا أكدت فيه وصول وفدها إلى جنيف، لبدء المحادثات من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، التي تواجه الشعب السوداني بسبب الحرب.يأتي بيان "الدعم السريع" بعدما أعلن الجيش السوداني، أمس الخميس، صد هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة سنار قرب منطقة جبل موية.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "أبطال القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يسطرون أروع الملاحم، ويدحرون مليشيا آل دقلو الإرهابية ويكبدونها خسائر في الأرواح والعتاد في مدينة سنار".وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لعقد مفاوضات غير مباشرة بغرض بحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال وحماية المدنيين.وأرسل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رمطان لعمامرة، خطابا إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، مقترحا بإرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف، في 10 يوليو/ تموز الجاري، لبدء نقاشات مع "الدعم السريع" برعاية الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ويركز التفاوض على "الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، إلى جانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين"، بحسب الخطاب.وأضاف الخطاب أن "الهدف من هذه المناقشات، هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل".وتستمر المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العديد من المناطق السودانية، باستخدام أسلحة مختلفة شملت الطائرات المسيرة.وفجر الأربعاء الماضي، أسقط الجيش السوداني طائرات مسيرة تابعة للـ"دعم السريع" أثناء تحليقها على ارتفاعات منخفضة في أجواء منطقة شندي بولاية نهر النيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.وتم إسقاط المسيرات التابعة للـ"دعم السريع" باستخدام المضادات الأرضية، حيث جرى التصدي لها قبل أن تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، بحسب الإعلام المحلي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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https://sarabic.ae/20240704/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-اللواء-92-جنوب-غربي-السودان-1090454513.html

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