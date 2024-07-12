https://sarabic.ae/20240712/ترامب-يؤكد-أن-هاريس-ستكون-خصما-أسهل-في-الانتخابات-المقبلة-من-الرئيس-الحالي-جو-بايدن-1090744685.html
ترامب يؤكد أن هاريس ستكون خصما أسهل في الانتخابات المقبلة من الرئيس الحالي جو بايدن
ترامب يؤكد أن هاريس ستكون خصما أسهل في الانتخابات المقبلة من الرئيس الحالي جو بايدن
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون خصما أسهل في الانتخابات المقبلة من الرئيس الحالي جو بايدن. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T23:40+0000
2024-07-12T23:40+0000
2024-07-12T23:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في وسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال حول هاريس :" أعتقد أنها قد تكون أبسط وأسهل من بايدن في كثير من النواحي، لكننا لا نفكر كثيرا في أي شخص آخر حتى يرحل".وعلى الرغم من دعوات العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، يقول بايدن إنه ليس لديه خطط للانسحاب من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240711/بايدن-يخطئ-في-تقديم-زيلينسكي-بقمة-الناتو-رحبوا-معي-بالرئيس-الأوكراني-بوتين-1090720358.html
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جو بايدن, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
جو بايدن, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
ترامب يؤكد أن هاريس ستكون خصما أسهل في الانتخابات المقبلة من الرئيس الحالي جو بايدن
23:40 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 23:54 GMT 12.07.2024)
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون خصما أسهل في الانتخابات المقبلة من الرئيس الحالي جو بايدن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في وسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال حول هاريس :" أعتقد أنها قد تكون أبسط وأسهل من بايدن في كثير من النواحي، لكننا لا نفكر كثيرا في أي شخص آخر حتى يرحل
".
وعلى الرغم من دعوات العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، يقول بايدن إنه ليس لديه خطط للانسحاب من السباق الرئاسي.